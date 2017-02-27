На открытие всероссийских Сельских игр в Бердске приедет 1600 спортсменов. Кроме того, запланирован приезд 64 региональных министров сельского хозяйства. Об этом рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин. Также город посетит глава российского Минсельхоза Александр Ткачев.

По словам Шестернина, чиновникам устроят экскурсию. Одним из важных ее пунктов будет посещение предприятия «Сиббиофарм», где производят биологические препараты как для растениеводства, так и для животноводства. «Сиббиофарм» уже заявил, что может закрыть потребности всей страны в компонентах для кормов и удобрений. Притом речь идет не о химии, а о безопасных веществах.

Открытие Сельских игр состоится 3 марта. И Бердск уже вовсю готовится к грандиозному празднику. Как рассказал глава города, в ДК «Родина» завезли четыре пластмассовые коровы и доильный аппарат «Елочка». С помощью таких макетов участники смогут на скорость собрать и разобрать аппараты, закрепив их на ненастоящем вымени.

Местные торговцы готовятся продавать сувенирную продукцию с символикой игр. Это будут шапочки, брелки, кружки и другие памятные вещицы с логотипом.

Огромный баннер с приветствием участников соревнований повесили сегодня, 27 февраля, на администрации Бердска.

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