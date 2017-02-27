Повара комбинатов питания Управления делами президента РФ будут готовить десятки блюд без молока и мяса на протяжении семи недель начинающегося в понедельник Великого поста. Специальный раздел меню традиционно вводится для госслужащих, следующих православному календарю.

Пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова рассказала ТАСС, что «постное меню составлено таким образом, чтобы обеспечить полноценный рацион питания». Ассортимент блюд максимально разнообразен и обновляется ежедневно. При этом многие используемые продукты поставляются из хозяйств Управделами.

По словам Крыловой, постное меню будет включать салаты, первые и вторые блюда, десерты. «Это, например, винегрет, салаты из белокочанной капусты, свеклы, зеленой редьки, сладкого болгарского перца; супы из чечевицы, гороха, борщи, щи, рассольники, супы-пюре; плов с грибами, овощная паэлья, овощные котлеты, зразы, запеканки, фаршированный перец», — перечислила она. Повара также обещают готовить много постных каш с фруктовыми наполнителями, всевозможные желе, компоты и кисели.

По данным пресс-секретаря, цена салатов будет составлять 30-70 рублей, первых блюд — 30-100 рублей, вторых — 50-150 рублей.

Постное меню вводится на время Великого поста в кафе и столовых в зданиях правительства, администрации президента, парламента последние 15 лет. Блюда из этого раздела обычно выбирают от трети до половины посетителей. Для тех, кто пост не соблюдает, повара, как обычно, готовят блюда с использованием мяса и молока.

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