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Коррупция процветает в Новосибирской области

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в Новосибирской области, сообщили в облпрокуратуре сегодня, 27 февраля.

За январь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Новосибирской области количество зарегистрированных преступлений уменьшилось с 3 657 до 3 112 (-14,9%).»

Отмечается существенное снижение числа разбоев (с 22 до 14, — 36,4%), грабежей (с 129 до 111, – 14%), краж (с 1 702 до 1 284, – 24,6%), краж транспортных средств (с 60 до 24, — 60%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 346 до 182, – 47,4%).

На уровне прошлого года осталось количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (49).

Вместе с тем, на 127,6 % увеличилось количество коррупционных преступлений (с 29 до 66), на 20 % — убийств (с 20 до 24), на 55,6 % — вымогательств (с 9 до 14).

Реже, чем в 2016 году преступления совершались в общественных местах (-24%), а также несовершеннолетними лицами (на — 52,3%). Выросло на 19,8% число преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии опьянения.

Раскрываемость преступлений в январе 2017 года выросла и составила 59,7% (в январе 2016-го – 47,8%). Нераскрытыми осталось 1 125 преступлений, в том числе 2 разбоя, 29 грабежей, 784 кражи.

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Коррупция процветает в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [14:40]

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