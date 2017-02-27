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105 жителей Бердска потеряют работу из-за сокращений

В Бердске официально числятся безработными 722 человека. 30% этих людей — с высшим образованием. Общий уровень безработицы составляет 1,29%, доложили 27 февраля специалисты центра занятости населения.

35 человек в этом году встали на учет в ЦЗН в связи с сокращением на работе. Из них 12 человек вынужденно ушли от работодателей Бердска — это Бердский электромеханический завод и УК «Жилкомсервис».

На некоторых предприятиях введен режим неполного рабочего времени (одно предприятие в январе этого года такой режим сняло). А 25 организаций уведомили о предстоящих сокращениях сотрудников в связи с ликвидацией или изменением штатной численности предприятия. 32 бердчанина потеряют работу в Новосибирске, и 73 — Бердске.

Так, БЭМЗ планирует уволить 61 человека, «Бердский хлебокомбинат» — одного человека, музыкальная школа — одного человека, школа искусств «Берегиня» — одного человека, художественная школа «Весна» — два человека, ООО «Вега-Инструмент» — одного человека, лицей №7 — одного человека, бердский поисково-спасательный отряд МЧС — три человека, ЗАО «Сосновка» — два человека. Лишь пятерых работодатели обещают устроить на свободные вакансии на своих предприятиях.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, с чем связаны сокращения на БЭМЗе. По его оценке, 61 сотрудник, который вскоре может остаться без работы, — это большое количество.

— У них не укомплектованы еще заказы. То есть, где-то сокращаются, а где-то принимаются люди, — пояснили в ЦЗН.

Евгений Анатольевич намерен уточнить ситуацию у руководства завода. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что кадровые изменения на заводе происходят из-за изменения структуры и объема заказов.

В целом, как оценивают эксперты ЦЗН, количество безработных в Бердске по сравнению с прошлым годом сократилось.

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105 жителей Бердска потеряют работу из-за сокращений

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [14:20]

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