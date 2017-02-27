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В ночь на воскресенье в Новосибирске экипаж ДПС ГИБДД задержал угонщика-бердчанина, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
26 февраля в 1.20 на улице Челюскинцев был угнан автомобиль «Нива», принадлежащий 37-летнему мужчине.
— Уже в 1.30 сотрудники полка дорожно-патрульной службы ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирску остановили угнанный автомобиль на той же улице. За рулем «Нивы» оказался 25-летний житель Бердска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, — рассказали в полицейском ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). Проводится расследование.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [14:15]
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