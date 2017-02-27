Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около 5 млн человек в России получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает «Интерфакс».

«На уровне МРОТ в Российской Федерации работают 4,9 млн человек, и сегодня минимальный уровень оплаты труда в России — он ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям», — заявила Голодец.

По ее словам, дешевизна рабочей силы в России делает невыгодным для бизнеса вкладываться в инновационные технологии на производстве.

«К этому подталкивает очень дешевая — заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует уровню квалификации наших работников», — пояснила она.

Отмечается, что МРОТ в России составляет 7800 руб., среднероссийский прожиточный минимум — около 11 тыс. руб.

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