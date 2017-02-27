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Лидером по уборке и содержанию дорог назвали Бердск в госавтонадзоре

Комиссия по безопасности дорожного движения положительно оценила состояние дорог Бердска. Об этом 27 февраля рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

На проверке проезжих частей присутствовал главный государственный инспектор Сибирского управления госавтонадзора Василий Басюк. Именно он и похвалил Бердск.

— Он (Басюк) отметил, что по уборке и содержанию дорожной сети мы пока находимся в лидерах, по сравнению с другими городами области, — подчеркнул Захаров. — Стараемся марку не уронить. Есть проблемы, все о них знают. Стараемся выдержать.

Сейчас коммунальщики готовят город к встрече гостей, которые съедутся в Бердск на всероссийские Сельские игры. Ожидается приезд высокопоставленных федеральных чиновников. Однако власти поручили коммунальщикам очистить город, «не напоказ, а для себя».

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Лидером по уборке и содержанию дорог назвали Бердск в госавтонадзоре

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [13:35]

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