Уже в ближайшее время бердских чиновников могут порадовать их расчетки по заработной плате. Судьбу благостостояния сотрудников городской администрации решат депутаты на очередной сессии горсовета, которая назначена на 2 марта. Повысить выплаты позволяет недавнее постановление правительства области, и местные слуги народа смогут проголосовать за такие изменения.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела труда мэрии Бердска Нина Соколовская, об увеличении оклада речи не идет. Уже девять лет, с 2008 года, минимальная ставка для муниципального служащего остается на уровне 2403 рублей. Однако «даром» платить больше бердским чиновникам не будут: им придется показать качественную и эффективную работу — без выговоров и нареканий. Жалование работника формируется за счет различных добавок, в том числе и ежемесячной стимулирующей выплаты. Именно ее и предлагается увеличить.

Раньше коэффициент таких премий составлял в заисимости от должности от 150 до 200%. Сейчас «разбег» увелиывается: для начальника управления теперь максимум составит 230, для ведущих должностей — 250, а для старших и младших — 305. В квитанциях эти цифры покажут сумму в несколько тысяч рублей.

— Уже с учетом районного коэффициента это повышение для начальника управления составит 2324 рубля, а для главного специалиста — на 4636 рублей. Как таковых специалистов у нас нет, есть специалисты первого разряда — для них повысится на 3974. На такую сумму увеличится зарплата при максимальной эффективности работы сотрудника, — подсчитывает Нина Федоровна.

Стоит отметить, что изменения не коснутся кошельков мэра Евгения Шестернина и его замов, спикера горсовета Валерия Бадьина и руководителя контрольно-счетной палаты. Получать больше смогут служащие от начальников управления до специалистов — тех, чьи зарплаты самые маленькие.

По словам Нины Соколовской, такое повышение необходимо. Оказывается, в мэрии дефицит рядовых сотрудников управлений и отделов. Найти профессионала, который взял бы на себя огромный груз ответственности за столь невысокое вознаграждение очень сложно, говорит начальник отдела труда: на предприятиях специалисты получают гораздо больше, чем в городской администрации.

Впрочем, не все зависит от решения депутатского корпуса. Даже если народные избранники проголосуют за повышение чиновничьих зарплат, произойдет это лишь в том случае, если в бюджете найдутся деньги на такую поддержку кадров.

Новости smi2.ru