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В Таиланде погиб новосибирский бизнесмен Евгений Пентегов. По данным ЕГРЮЛ, он являлся соучредителем ООО «Завод торгового оборудования» и еще 18 компаний в Новосибирске.
Гибель 44-летнего бизнесмена подтвердили в ООО «Завод торгового оборудования», добавив, что похороны состоятся 2 марта.Доставка тела уже организована
По предварительным данным, Евгений Пентегов утонул — с ним произошел несчастный случай, сообщают СМИ.
По неподтвержденной информации, погибший жил в Бердске. И он, к сожалению, не первый умерший в Таиланде бердчанин.
В Паттайе в столкновении внедорожника и двух мотоциклов погиб 22-летний житель Бердска Михаил Рыженков.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [12:50]
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