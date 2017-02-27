В Таиланде погиб новосибирский бизнесмен Евгений Пентегов. По данным ЕГРЮЛ, он являлся соучредителем ООО «Завод торгового оборудования» и еще 18 компаний в Новосибирске.

Гибель 44-летнего бизнесмена подтвердили в ООО «Завод торгового оборудования», добавив, что похороны состоятся 2 марта.Доставка тела уже организована

По предварительным данным, Евгений Пентегов утонул — с ним произошел несчастный случай, сообщают СМИ.

По неподтвержденной информации, погибший жил в Бердске. И он, к сожалению, не первый умерший в Таиланде бердчанин.

В Паттайе в столкновении внедорожника и двух мотоциклов погиб 22-летний житель Бердска Михаил Рыженков.

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