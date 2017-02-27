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Реанимируют пациента с 4-й степенью обморожения в ЦГБ Искитима

Пациенты с обморожениями в Искитимской ЦГБ регистрируют каждую неделю. Кто-то замерз, лежа в снегу, кто-то прогуливался босиком по улице. Кто-то затянул обращение к врачам.

20 февраля в 9.20 в травмпункт Искитимской горбольницы обратился 46-летний житель Искитима с диагнозом «обморожение кистей рук 1-2 степени». Как сообщает Единая дежурная диспетчерская служба, обморожение искитимец получил в быту. Состояние пострадавшего удовлетворительное, ему назначено амбулаторное лечение.

В тот же день, 20 февраля, в 23.15 бригада скорой помощи доставила в травматологическое отделение ИЦГБ неизвестного мужчину. У него врачи диагностировали общее переохлаждение организма, обморожение пальцев обеих кистей рук и стоп 3-4 степени. Состояние пострадавшего тяжелое, он находится в реанимации.

Утром 22 февраля в травмпункт ЦГБ Искитима обратился 41-летний местный житель тоже с обморожением. По информации районной ЕДДС, пострадавший обморозил 2 пальца правой кисти еще 19 февраля, но за медицинской помощью не обращался 5 дней. Тем не менее его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, назначив амбулаторное лечение.

В пять часов утра в пятницу, 24 февраля, в травмпункте Искитимской горбольницы приняли еще одного пациента с обморожением. У 29-летнего пациента оказались ступни обеих ног 1 степени. Молодой человек шел босиком по улице. Состояние пострадавшего удовлетворительное, он лечится дома.

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Реанимируют пациента с 4-й степенью обморожения в ЦГБ Искитима

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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