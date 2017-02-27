Дом обрел спасенный неравнодушными жителями Бердска питомец приюта «Надежда». Дымчато-серый кот Кузя 25 февраля отправился в Новосибирск со своими новыми хозяевами, семьей Бояндиных, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сотрудница приюта Ирина Макаренко.

По словам Ирины, новосибирец Константин и его супруга увидели фотографию Кузьмы и заинтересовались его непростой судьбой. Представителей семейства кошачьих они любят: в их квартире уже живут две особы. Одна из них пожилая и страдает эпилепсией, поэтому чета Бояндиных хотела разбавить женскую компанию спокойным и ласковым самцом. Кстати, своих двух питомиц супруги тоже взяли у приютивших их волонтеров.

— Интеллигентные люди такие, — делится впечатлением о новых хозяевах своего подопечного сотрудница приюта, — они приехали, показывали фотографии своих кошечек. Мы долго разговаривали о том, какой кот им нужен, и решили, что Кузя подойдет.

Специалисты «Надежды» с новыми хозяевами заключили договор: после стольких испытаний, выпавших на долю несчастного зверька, они хотят следить за тем, как он устроился на новом месте. Но Константин и сам охотно делится снимками новоприбывшего питомца в социальных сетях и сообщает о его настроении.

— Кузя хорошо перенёс переезд. Сейчас осваивается в новом доме. Быстро наладил отношения со старшей из наших кошачьих барышень, договаривается с младшей, — отписался котовладелец на второй день переезда четвероногого бердчанина.

Новоселу Константин и его семья, по его словам, стараются уделять больше внимания. Они понимают: коту нужно время, чтобы привыкнуть к новым рукам и соседям. «В доме должен быть кот. Успокоится, нормально отъестся — сейчас «велосипед» — худощавый, и всё ещё немного нервничает. Ну, в себя прийти — это за сутки не происходит», — считает новосибирец.

За последние полгода на долю Кузю выпало немало тягот: и ужас от встречи с машиной, и тяжелая операция, и предательство двух хозяек. Но всегда находились те, кто спасал его из беды.

Одной из благодетельниц оказалась Евгения Шиптя, которая в октябре 2016 года нашла на дороге искалеченного зверька и организовала сбор денег на дорогостоящую операцию. На призыв бердчанки откликнулся и предприниматель Сергей, известный на нашем сайте как Эрвин Роммель. Благодетели возили кота в клинику, а неравнодушные бердчане собрали почти 18 тыс. рублей на его лечение. Оказалось, что у Кузи есть владелица, но кот-инвалид ей больше был не нужен — да и до той трагедии он жил сам по себе во дворе ее частного дома.

Казалось бы, мытарства четвероногого закончились, когда за ним из Искитима приехала новая хозяйка. Лариса уверяла, что может дать Кузе любовь и заботу, но благородных чувств хватило лишь на несколько дней. Кот вновь вернулся в стены приюта «Надежда». Там его ждало новое испытание — кошачья инфекция. С лечением у новосибирских ветеринаров снова помогли сердобольные бердчане.

Сейчас и Ирина Макаренко, и Евгения, которая не переставала следить за судьбой спасенного кота, надеются, что дом Бояндиных станет счастливым для Кузи. По словам сотрудницы приюта, кот давно оправился от травм и болезней: сам ест и ведет обычную кошачью жизнь. Такому ласковому зверьку не хватает самого главного — человеческой любви и домашнего тепла.

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