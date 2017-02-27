Драма «Лунный свет» завоевала главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм года», 89-ю церемонию вручения награды транслирует телеканал ABC.

В этой категории также были представлены «Ла-ла ленд», «Лев», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Манчестер у моря» и «Ограды».

Первоначально было объявлено, что «Оскар» получил мюзикл «Ла-ла ленд», но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории «Лучший фильм» является картина «Лунный свет», сообщает РИА Новости.

Эмма Стоун, сыгравшая Мию в фильме «Ла-ла ленд», завоевала награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». На данную награду также претендовали Натали Портман («Джеки»), Рут Негга («Лавинг»), Изабель Юппер («Она») и Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

Стоун поблагодарила режиссера Дэмьена Шазелла «за возможность быть частью» картины и «терпение», а своего партнера по фильму Райана Гослинга за то, что «смешил» ее во время съемок.

Кейси Аффлек завоевал награду американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший актер» за драму «Манчестер у моря».

В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за «Ла-ла Ленд», Эндрю Гарфилд за «По соображениям совести», Вигго Мортенсен за «Капитан Фантастик» и Дензел Вашингтон за фильм «Ограды».

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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