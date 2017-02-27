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Коммунальная мистика: +24 градуса отмечает КБУ в мерзнущих квартирах Бердска

Об удивительных колебаниях температуры в квартирах бердчан рассказали бердские коммунальщики на заседании штаба по прохождению отопительного сезона в среду, 22 февраля.

С начала 2017 года руководители управляющих компании на каждом заседании поднимают проблему недотопа домов Бердска. Они уверены, что из-за долгов Комбинат бытовых услуг экономит на тепле горожан. О том, что по заявкам предприятия котельные занижают температуру на 20 градусов  ниже графиков, недавно рассказал и директор частной «ТГК-1» Антон Блинов.

На этот раз домоуправители снова заговорили о том, что возмущенные бердчане массово требуют перерасчета за отопление. Хотя администрация взяла на контроль «погоду» в квартирах бердчан, ситуация за последнюю неделю не изменилась, хором заявили они. «Поднимать эти вопросы просто смешно на штабе», — высказался Наколай Писарев, замдиректора ГК «Вымпел», чьи подопечные тоже жалуются на холодные батареи.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров напомнил техдиректору КБУ Ирине Корниевской о поручении проверить все проблемные котельные. По ее словам, все они работают исправно.

— Один только раз у жителя было зафиксировано 19 градусов, у всех остальных от — 20 до 24, — уверяет Корниевская.

Но руководители УК усомнились, что показания старых пирометров КБУ можно считать верными. Их специалисты фиксируют в некоторых квартирах всего лишь +17. «Когда замеры приходят делать — у меня 20-22 они намеряют, потом уходят — все падает. Это уже факт жизни», — с иронией заметил техдиректор УК «Гурман» Дмитрий Старков.

Начальник УЖКХ предложил комиссионно выехать на проверку котельных, которые чаще всего звучат в жалобах домоуправителей.

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Коммунальная мистика: +24 градуса отмечает КБУ в мерзнущих квартирах Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [12:00]

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