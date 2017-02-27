Регистраторы поликлиник Новосибирской области пройдут курс обучения технологиям общения с пациентами, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области сегодня, 27 февраля.

Для регистраторов областных поликлиник минздравом Новосибирской области организовано обучение стандартам общения с пациентами. Обучение пройдут 648 человек.

Обучающий курс призван повысить качество информирования пациентов, ввести единые стандарты общения среди работников регистратуры, а также обеспечить комфортное пребывание пациента в медицинской организации. Курс включает в себя технологии установления контакта с пациентом, правила речевого поведения и активного слушания, а также телефонные переговоры.

«Человек, который обращается за медицинской помощью, изначально испытывает эмоциональное напряжение, потому что он болен. И задача работников регистратуры снять это напряжение, показать пациенту, что ему помогут и ответят на все его вопросы», — отметила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области Ольга Покровская.

Обучение для регистраторов проведут преподаватели Новосибирского медицинского колледжа в марте 2017 года.

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