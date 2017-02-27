Источники “Ъ”, близкие к администрации президента (АП), утверждают, что неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнет работу в марте, за год до президентских выборов. В отличие от прошлых кампаний, на этот раз привлечь к ней могут госкорпорации и крупные госкомпании. Если будет востребована модель «корпоративной мобилизации», считают эксперты, партийная сеть станет вспомогательной, а кандидат пойдет на выборы как самовыдвиженец. В бизнес-организациях указывают, что у разных категорий бизнеса на выборах будут свои задачи.

Два источника “Ъ”, близких к АП, говорят, что в марте, за год до президентских выборов, начнет функционировать неформальный штаб по подготовке к ним. «Всем известно, когда по закону начинает работать избирательный штаб кандидата»,— прокомментировал это утверждение “Ъ” первый заместитель главы АП Сергей Кириенко перед заседанием оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Собеседники “Ъ” говорят, что опорой неформального штаба Владимира Путина могут стать госкорпорации и госкомпании. Это отказ от схемы, которая была использована в 2012 году. Тогда на выборах президента «Единая Россия» (ЕР) предоставила сеть для мобилизации избирателей и юридический пакет: она технически выдвигала президента, а публичную поддержку обеспечивали штабы народной поддержки. Ресурсов только ЕР будет недостаточно для президентских выборов: на выборах в Госдуму в 2016 году явка составила только 47,8% (52,6 млн человек), и в этом упрекали прежний состав политического блока Кремля.

В сентябре 2016 года ресурс госкорпораций не сработал в полную силу, хотя прежний куратор политического блока Кремля Вячеслав Володин встречался с GR-специалистами крупных компаний. Так, в опорных для «Росатома» ЗАТО на думских выборах ЕР не дотянула до среднероссийского показателя в 54,2%. В избирательных округах, куда входят Новоуральск и Лесной (Свердловская область), ЕР получила 33,4% и 40%, в Северске (Томская область) — 33,9%. В Красноярском крае ЕР набрала 29,5% и 35,6% в Зеленогорске и Железногорске соответственно, в Озерске — 36,6%, в Трехгорном — 40,5% (оба — Челябинская область), в Заречном (Пензенская область) — 39,5%, в Сарове (Нижегородская область) — 48%.

Источники в избирательной системе двух регионов пояснили, что закрытым предприятиям ЕР могла только рекомендовать, но запрос списка работников вызывал интерес со стороны спецслужб. «На думских выборах дали грубо 50% явки. Где еще взять людей? Если будет возможность работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%»,— сказал собеседник “Ъ”. Ранее СМИ сообщали, что с вице-губернаторами, ответственными за внутреннюю политику регионов, в Кремле отрабатывали тренинг при теоретической явке 70% и такой же поддержке основного кандидата.

Политтехнолог Екатерина Курбангалеева считает, что в президентской кампании будут задействованы «все ресурсы и возможности, в том числе госкорпорации и государственные бизнес-структуры, такие как “Газпром”, “Роснефть”». «Президент РФ при нынешнем уровне поддержки у населения не очень нуждается в этом (по февральским данным ФОМ, за Владимира Путина готовы проголосовать 66% граждан, а одобряли его деятельность в январе, по данным ВЦИОМа, более 85%.— “Ъ”). Скорее, для госкорпораций и госкомпаний это будет делом чести,— полагает она.— Они точно смогут решить задачу повышения явки. С точки зрения электорального менеджмента госкорпорации представляют собой дисциплинированную, многочисленную и разветвленную сеть (и базу данных избирателей), не требующую дополнительных финансовых ресурсов». Учитывая это, предприятия могут не только повысить явку в день голосования, но и взять на себя сбор подписей (в случае самовыдвижения кандидата), привлечь сотрудников в качестве наблюдателей на избирательных участках. На прошлых выборах президента ЕР не смогла обеспечить своими наблюдателями все участки, о чем в ночь выборов (см. “Ъ” от 4 марта 2012 года) заявил глава штаба Владимира Путина Станислав Говорухин: «Считаю это политической ошибкой. Представители его партии не стали наблюдателями. Он хотел, чтобы были самые разные люди. Ну, вот кто-то из молодежи подвел».

Корпорации — это прежде всего человеческий ресурс и география. Так, «Росатом» объединяет сотрудников более 350 предприятий и научных организаций (гражданские компании атомной отрасли, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и атомный ледокольный флот). Сбытовая сеть «Роснефти» охватывает 59 регионов, разведка и добыча — основные нефтегазоносные регионы, включая Западную и Восточную Сибирь, Поволжье, Урал, Дальний Восток, Краснодарский край. Почему Россия уже готова к выборам

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что государственные корпоративные структуры непрозрачны для внешнего аудита и их труднее поймать на применении административного ресурса, чем, например, региональные власти. Новый куратор внутриполитического блока Кремля экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко (остался главой наблюдательного совета компании) хорошо знает, как устроены корпоративные структуры.

Политолог Леонид Давыдов полагает, что опора на госкорпорации возможна, если выборы пойдут по референдумному сценарию, с самовыдвижением и сбором подписей основного кандидата. В этом случае в инициативную группу по выдвижению кандидата помимо представителей различных партий могут войти известные фигуры, лидеры общественного мнения. «Привлечение корпораций на выборы — это лучший ход решить проблему с явкой»,— говорит он.

При этом ЕР делает все, чтобы сохранить функции предвыборной сети, и демонстрирует свои возможности по координации госкомпаний. Как писал “Ъ” 20 февраля, впервые партийный проект ЕР возглавил член бюро высшего совета партии, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который, так же как и главы госкомпаний «Аэрофлот» и РЖД, выступил на выездном заседании думской фракции партии. ЕР готовится принять решение о кандидате в президенты на съезде в конце года.

Собеседники “Ъ” отмечают, что некоторые госкомпании и госкорпорации владеют СМИ. Например, компании «Газпром-медиа» принадлежат НТВ, развлекательный канал ТНТ, спутниковый канал «НТВ-плюс», пять радиостанций, в том числе «Эхо Москвы» и «Сити-ФМ», издательский дом «Семь дней». Официально стать спонсорами кампании президента компании с госучастием и госкорпорации не могут: законодательство содержит запрет для структур с госучастием более 50%. Такой вклад возможен только для частного бизнеса.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах съезда ЕР уже заявил, что бизнес готов поддержать на выборах Владимира Путина. Каждый сегмент бизнеса мог бы внести свой вклад в эту поддержку. Как заявил “Ъ” глава «Опоры России» Александр Калинин, крупный бизнес, «как правило, наполняет избирательный фонд», «у государственного бизнеса свои особенности», а «малый и средний бизнес — это 5 млн субъектов по стране, с ними нужна кропотливая работа, но зато они могут прийти ногами и проголосовать за президента сердцем».

Новости smi2.ru