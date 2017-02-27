Коммунальщики называли очень сложной ситуацию на дороге к дачным обществам в районе водозабора Бердска. Сегодня, 27 февраля, туда обещают пригнать муниципальную технику и расширить особенно суженные места.

Напомним, 26 февраля в СНТ «Вега-4» скончался мужчина. Его труп пришлось вывозить на санях и вездеходе «Бобр» при помощи местных жителей и сотрудников МЧС. «Скорая» и полиция проехать к дачному обществу не смогли. Дорога к дачам слишком узкая, а в выходные к машинам постоянно проживающих в садах добавились автомобили отдыхающих. Люди ехали в баню и на шашлыки. Образовался затор. Местные жители считают, что ситуацию усугубило плохое содержание дороги. Те, кто живут в СНТ круглый год, нанимают технику за свой счет. Коммунальные службы, по словам жителей, наведываются туда крайне редко. И дачники напоминают, что тоже являются бердчанами, платят налоги, а значит, имеют право на нормальное обслуживание дорог.

Начальник УЖКХ Владимир Захаров 28 февраля рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что лично побывал на проблемной дороге.

— Вчера я на «Хендае» проехал туда и обратно. Да, не без проблем дорога. Но мы будем дорабатывать. Есть такие места — мы сейчас их дорабатываем. В связи с оттепелью появились проблемные моменты, люди забуксовали, — отметил Владимир Николевич.

Пробка в сторону дач появилась, по словам Захарова, в том числе и из-за неопытности некоторых водителей. За рулем одного автомобиля, например, сидела девушка, которая, скорее всего, по таким дорогам никогда не ездила. Были и другие забуксовавшие — ехали с отдыха.

— Вроде как все знают, весь город жалуются. Но все равно туда едут и не задумываются, что дорога плохая, — говорит Захаров.

Владимир Николаевич обратился к жителям, не проживающим на дачах постоянно, с просьбой воздержаться от поездки в СНТ в районе водозабора.

— Дорога там проездная, но движение затруднено. Это муниципальная дорога. Мы не отодвигали ее на второй план. Просто там очень много снега. Там надо быть, чтобы понять ситуацию. Там очень тяжелая ситуация. Там валы вдоль дороги по три метра. Снег двигать уже некуда. Чисто технически — очень тяжелый вопрос, — подчеркивает начальник УЖКХ.

Захаров отмечает, что дорога была проблемной и раньше. Но в этом году из-за большого количества снега проблемы усугубились. Дорога пролегает через поле. Из-за ветра на открытом пространстве ее постоянно передувает.

— В прошлые года снега было в три раза меньше, и ситуация была более управляемая. Теперь, понятно, там тяжело. Сугроб в два метра тяжелее убирать, чем сугроб в полметра. Техника туда ходит. Есть трудности, но мы пытаемся помочь, — заключает Владимир Николаевич.

Жительница СНТ «Мечта» Елена Аргенская утверждает, что со вчерашнего вечера ситуация никак не поменялась. Внедорожники еще могут проехать, а вот другие автомобили уже буксуют. Дачники намерены добиться, чтобы дорогу чистили качественнее и чаще.

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