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Застройщика для расселения аварийных бараков Бердска определят в марте

О перспективах расселения аварийных бараков в Бердске доложили депутатам чиновники администрации. В 2017 году намерены дать новое жилье семьям из 9 старых домов на улицах Вокзальной, К. Маркса, Озерной, Новосибирской и Попова.

— Общая площадь расселяемых домов — 231 тыс. квадратных метров. Переселению подлежит 61 семья или 133 человека. Общие затраты составляют 111,9 млн рублей, — рассказала вице-мэр по строительству Лариса Степанова.

По ее словам, на февраль 2017-го расселено уже 34 семьи. То есть, программа выполнена более, чем на 50%. Полностью закрыть план необходимо до сентября этого года. Но уже в мае все жители бараков должны получить новое жилье. При этом программу переселения в Новосибирской области планируют продлить и дальше.

Сейчас бердская администрация проводит аукцион на расселение двух домов по ул. Попова и ул. Новосибирской. Он закончится только в конце февраля. Ранее победителем этого аукциона становилась компания «СибАлмаз». Застройщик предлагал администрации квартиры в недостроенных домах на улице Морской. Но в мэрии утверждают, что необходимо уже готовое жилье. Договор с «СибАлмазом» не заключен, а аукцион считается продолженным. Спор застройщика и чиновников в это время идет в суде и в ФАС.

Если «СибАлмаз» так и не докажет свою правоту, то победителем аукциона, скорее всего, станет предприниматель Виктор Голубев. Он предлагает несколько квартир в своих домах тоже на улице Морской. Но трехэтажки уже введены в эксплуатацию и ждут новоселов. Кто расселит бараки, станет известно в начале марта.

Всего за период действия программы переселения с 2008 года переселено 655 семей из 71 аварийного дома — это 1541 человек.

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Застройщика для расселения аварийных бараков Бердска определят в марте

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [10:55]

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