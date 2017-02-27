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Кудрин: россияне впрок ничего не планируют

Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава совета Центра стратегических разработок, объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели и отсутствие запроса на реформы. Они России нужны как никогда, но в нынешних условиях власть может их бесконечно откладывать, указал Кудрин в журнале «РИФ-2017″. Издание выпущено к Российскому инвестиционному форуму в Сочи, который начинается в понедельник. Цитаты из публикации Кудрина приводит РИА Новости.

«Старая модель экономики не работает. Не принимаются меры, позволяющие создать и запустить новую модель. Это сдерживает наш экономический рост, что чревато технологическим отставанием, низкой производительностью и плохим качеством государственного управления. Основные проблемы лежат внутри России, и институциональные, и структурные… Считаю, сегодня институциональные реформы нужны стране как никогда прежде», — подчеркнул Кудрин.

По его мнению, важной частью таких изменений является изменение общественного сознания. «Резкие общественные перемены приучили граждан нашей страны не планировать ничего впрок. Согласно регулярным опросам, около 46% россиян не знают, что с ними будет в ближайшие месяцы, еще 36% планируют свою жизнь максимум на год-два вперед. Доминируют жизненные стратегии с малым горизонтом планирования — пережить бы эту неделю, месяц, год, а дальше будет видно. Этот порождает отсутствие общественного заказа на будущие институциональные реформы», — объяснил экономиста.

Государству это дает возможность «их откладывать, редуцировать или вовсе не проводить».

Он указал на противоречие в российском обществе. Оно одновременно разбито на слабо доверяющие друг другу социальные группы, в то время как государство традиционно ориентировано на долгосрочные стратегии.

«Такая совокупность жизненных установок порождает потребность постоянного бега к великой цели и обуславливает столь же постоянное «недобегание» до нее. Мы всегда находимся в поисках чего-то большого и объединяющего, к чему хотелось бы стремиться — особого «русского пути», национальной идеи, — но оказываемся не готовыми ни находить, ни вырабатывать приемлемый для всех образ будущего, ни строить к нему дорогу, ни уж тем более поэтапно по этой дороге идти», — делает вывод Кудрин.

Участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи подтвердили руководители крупнейших российских компаний, лидеры ряда зарубежных компаний и высокопоставленные чиновники. Форум пройдет 27-28 февраля. Ожидается, что в нем примут участие около 4000 человек, передает newsru.com.

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Кудрин: россияне впрок ничего не планируют

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [10:55]

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