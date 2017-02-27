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Потерялись подросток и взрослый рыбак на Обском море под Новосибирском

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Новосибирской области провели операцию по спасению рыбаков, застрявших на легковом автомобиле на Новосибирском водохранилище. Инцидент произошел сегодня, 27 февраля, в районе поселка Новопичугово (Ордынский район).

— Грубейшее нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области (выезд техники на лед вне ледовых переправ) привело в итоге к происшествию. Рыбаки днем выехали на водоем, но обратно ночью на берег вернуться не смогли – машина увязла в снегу в 10 километрах от берега, — рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Спасатели разыскали рыбаков: 15- летнего подростка и взрослого мужчину эвакуировали на снегоходе в специальных санях. В 3:30 ночи их доставили в Новопичугово, от оказания медицинской помощи они отказались. В спасательной операции участвовали 3 спасателя на двух единицах техники. Водитель автомобиля, нарушивший правила и выехавший на лед, будет привлечен к административной ответственности.

В этом году это не первый случай с рыбаками-автомобилистами, которые заезжают на водоемы, а потом не могут вернуться на берег: теряют ориентировку или машина застревает в снегу, высота которого на некоторых водоемах достигает практически метра. Спасатели предупреждают: под снегом не видны трещины, полыньи и проруби, а лед после оттепели теряет прочность.

Всю минувшую неделю безопасность на водоемах обеспечивали 954 человека, 130 единиц техники. Результаты масштабной профилактической акции «Безопасный лед»: не допущено чрезвычайных происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, выполнено 435 патрулирований водных объектов, выставлено 77 запрещающих знаков, проведено более 7 тысяч бесед с гражданами и 104 занятия в 90 образовательных учреждениях с охватом около 8 тысяч человек, организовано 23 занятия в 23 туристических базах.

В ходе патрулирований выявлено 4 случая несанкционированного выезда транспорта на лёд, по итогам составлено 5 протоколов на граждан, места выезда перекрыты путём обвалования.

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Потерялись подросток и взрослый рыбак на Обском море под Новосибирском

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [10:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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