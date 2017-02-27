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В пятницу, 24 февраля, в Бердске прошли очередные, уже третьи детские соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР Амира Гареева. Соревнования проводятся с 2015 года, обязательное условие – стиль передвижения классический.
В этом году на соревнованиях приняли участие 120 человек из города Бердска, Искитимского района, поселка Тальменка, сообзщили в бердском отделе физкультуры и спорта. В соревнованиях участвовали юноши и девушки в 5 возрастных группах: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет. Дистанции для участников составляли от 1 км для самых младших до 6 км для самых старших.
Несмотря на сложную заледеневшую трассу, все спортсмены справились. Победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены грамотами, медалями и призами; с 1 по 6 место награждались сладкими призами.
В церемонии награждения приняли участие Амир Гареев — председатель татарской национально-культурной автономии Новосибирской области; Николай Пономарев – председатель Олимпийского Совета Бердска, Владимир Шилов — директор ЦСП по лыжному спорту; Владимир Зверев- директор ДЮСШ «Восток».
Победители в своих возрастных группах: 9-10 лет Пономарева Мария и Чекалов Игорь
11-12 лет Ширина Елизавета и Великосельский Сергей
13-14 лет Михайлапова Дарья и Белов Никита
15-16 лет Пастухова Евгения и Ивченко Вячеслав
17-18 лет Кретова Мария и Иванов Павел
23 февраля прошло первенство Новосибирской области по лыжным гонкам на приз мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Натальи Заевой в п. Ордынское. В программе соревнований дистанции свободным стилем от 5 км до 20 км.
Представители спортивной школы «Восток» показали достойный результат. Бобылева Валерия заняла 1 место в группе девушек 2003-2004, а братья Плотниковы -Александр, Даниил и Иван — стали призерами в своих возрастных группах.
25-26 февраля в Черепаново прошло традиционное соревнование по лыжным гонкам на приз заслуженного мастера спорта по биатлону Александра Тропникова. В соревнованиях приняло участие юноши и девушки двух возрастных групп 2003-2004, 2005 и моложе. Соревнования проводились свободным стилем.
В старшей группе Бобылева Валерия заняла 2 место, уступив Никитенко Елизавете из города Черепаново. В старшей группе юношей Плотников Даниил показал второй результат, уступив Бакурову Александру из Сузунского района. В последний день состоялись смешанные эстафеты. Наша команда города Бердска в составе Бобылева Валерия, Жданова Ульяна, Плотниковы Даниил и Дмитрий заняли 2 место, уступив команде Сузунского района,3 место у команды города Черепаново.
А 6 марта на стадионе «Восток» состоится первенство Новосибирской области по лыжным гонкам младшей возрастной группы на приз памяти детских тренеров Бурундукова и Иванова. Приглашаем любителей лыжного спорта поболеть за бердских спортсменов. Начало соревнований в 10.30.
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