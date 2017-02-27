В Новосибирске пресечена деятельность нелегального производителя пивных напитков, сообщили в сибирском управлении Росалкогольрегулирования.

21 февраля представители РАР по Сибирскому федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБиПК выявили в Кировском районе нелегальное производство пива и пивных напитков. У производителя изъято 8 тыс. литров (5 тыс. бутылок) готового к продаже пивного напитка «Джолли Джокер» крепостью 6,8%, произведенного под брендом ООО «Ликероводочный завод «ОША»».

В производственном помещении обнаружено 8 единиц технологического оборудования, предназначенного для производства алкогольной продукции.

— В Кировском районе в одном из складских помещений по ул. Петухова обнаружено большое количество алкогольсодержащей продукции, не учтенной в ЕГАИС. Кроме того, представители организации не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкогольной продукции, — прокомментировал руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО Алексей Крупин.

В настоящее время технологическое оборудование и алкогольная продукция арестованы. РАР проводит административное расследование, в рамках которого отобраны образцы продукции для проведения экспертизы.

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