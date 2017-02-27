В понедельник, 27 февраля, у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до 16 апреля. В эти дни верующим предписывается воздерживаться в пище и развлечениях. Если вы решите соблюдать пост, важно делать это не в ущерб здоровью. Что для этого нужно, ТАСС рассказали Ксения Селезнева, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог медицинского центра «Атлас», и Юлия Панова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог института питания РАМН.

Как соблюдают пост в наши дни?

Пост по монастырским канонам подразумевает строгие и сложные правила: в некоторые дни можно есть только сырую пищу без масла, а в некоторые от еды следует отказаться вообще. Но мало кто из современных людей, живущих в миру, может себе это позволить. Как правило, священнослужители относятся к этому с пониманием, отмечая, что самое важное — воздержание духовное. Воцерковленные люди чаще всего постятся так, как их на то благословил конкретный священник. И все же большинство постящихся обычно едят горячие блюда с растительным маслом. Некоторые позволяют себе рыбу.

Как подготовиться к посту?

По православной традиции Великому посту предшествует подготовительный период. В последнюю неделю перед постом (на нее приходится Масленица) мясо нельзя есть вообще, а на предмасленичной неделе в среду и пятницу нужно отказаться от всех непостных продуктов. Как объясняет Юлия Панова, с точки зрения диетологии это отличная подготовка: организм постепенно привыкает к тому, что долгое время он будет обходиться без животного белка. И, конечно, надо помнить, что переедание блинов не приведет ни к чему хорошему. Но если приготовить блины на гречневой муке или муке с отрубями, они будут менее вредны. «Главное — не начинать пост в 00:00 понедельника, — говорит Панова. — Не надо есть колбасу перед сном напоследок».

Кому пост противопоказан?

Церковь освобождает от воздержания в еде беременных и кормящих женщин, больных, а также тех, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащих, заключенных, путешественников). Диетологи добавляют: вам нельзя поститься, даже если вы уже выздоравливаете, но ослаблены после болезни или операции.

Что запрещено есть во время поста?

Под полный запрет попадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка. При этом пища должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд осуждается.

Что можно есть?

Овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в отдельные дни — рыбу. Не обязательно полностью отказываться от мучных изделий, но в них должны быть лишь вода, мука и соль. Дозволены сладости, например, горький шоколад (без добавления молока), мед и сахар. Иногда можно пить красное вино.

Как избежать чувства голода и недостатка витаминов и микроэлементов?

«Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было, — говорит Юлия Панова. — Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион». Прежде всего необходимо получать достаточное количество растительного белка (его можно найти в бобовых), в идеале — в сочетании со сложными углеводами. Например, рис с фасолью и овощами надолго даст вам чувство сытости. А вот фруктами голод лучше не утолять: слишком большое количество фруктозы будет сильной нагрузкой на организм. Избежать нехватки жиров помогут орехи и семечки. И всегда можно воспользоваться протеиновыми смесями, а также продуктами, обогащенными йодом и железом.

Пост — хороший способ похудеть?

Как раз наоборот. С точки зрения диетологии лишение себя животного белка — это худший способ сбросить вес. «Наши мышцы — это белок, — объясняет Ксения Селезнева. — Если в рационе долго не хватает животного белка, вы действительно похудеете, но именно за счет мышечной ткани. Это неполезное, неправильное с точки зрения диетологии похудение». По той же причине опасно долго голодать (а строгий пост предусматривает голодание в отдельные дни). У организма много компенсаторных возможностей, и поначалу он будет брать энергию из жировой массы. Но через какое-то время переключится на мышечную ткань.

Как правильно выйти из поста?

Самая большая ошибка, которую можно сделать, — это в первый же день после поста позавтракать вареными яйцами, пообедать стейком и поужинать рыбными котлетами. Ксения Селезнева предупреждает: организму будет тяжело это переварить и такая неумеренность грозит большими проблемами с желудком и кишечником, вплоть до того, что может понадобиться госпитализация. «Коллеги со скорой помощи рассказывают, что на Пасху у них увеличивается количество вызовов: люди после воздержания бросаются во все тяжкие, и это заканчивается жуткими болями», — предостерегает Селезнева. Возвращать в рацион животный белок нужно постепенно, поначалу употребляя его один раз в день. Через три–четыре дня можно будет позволить его себе дважды.

Источник: ТАСС

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