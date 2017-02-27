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За пятницу, 24 февраля, в Новосибирской области произошло всего 2 ДТП с пострадавшими, и оба в Бердске, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
24 февраля в 16.10 в Бердске 44-летний водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» на 39-м км трассы М-52 совершил наезд на световую опору. Пострадал несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения. У него диагностировали перелом носа.
В тот же день в 16.40 у дома №20А к1 по ул. Рогачева совершено столкновение автомобилей «Шкода Октавия» под управлением 53-летнеговодителя и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 26-летний бердчанин. В ДТП 23-летний пассажир отечественного авто получил ушибы.
По информации регионального управления ГИБДД, 24 февраля на дорогах области произошло всего 71 ДТП с материальным ущербом. Это примерно в три раза меньше, чем в обычные, не праздничные дни.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [09:15]
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