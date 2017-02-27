Полицейские Бердска раскрыли грабеж в магазине, собщили в воскресенье, 26 февраля. в управлении МВД по Новосибирской области.

25 февраля из продуктового магазина, расположенного на улице Павлова в Бердске, злоумышленник открыто завладел денежными средствами у продавца-кассира. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 15-летний житель Искитима.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Похищенное изъято. Проводится расследование.

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