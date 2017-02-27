«Марш памяти Бориса Немцова», прошедший 26 февраля в центре Москвы, оставил неоднозначное впечатление. Во-первых, приходится признать, что это мероприятие с каждым годом теряет в количестве участников. А во-вторых, марш наглядно демонстрирует пагубную неоднородность оппозиции и ее неготовность объединиться в единый демократический фронт. Корреспондент «Газеты.Ru» наблюдал за акцией оппозиции.

Шествие от Страстного бульвара стартовало с небольшой задержкой — около 14.30 по местному времени. Участники прошли по Петровскому и Рождественскому бульварам и закончили движение на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, в этом году на «траурный марш» пришли около 5 тыс. человек. Организаторы оценивают число участников выше — 15 тыс. человек.

Налицо отрицательная динамика — в первом подобном мероприятии в 2015-м приняли участие более 50 тыс. человек, в прошлом году — 24 тысячи.

В полдень, за полчаса-час до начала сбора шествующих, стало известно, что освободили Ильдара Дадина, ранее осужденного за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Конституционный суд РФ отменил приговор Дадину еще 10 февраля, тем самым удовлетворив требования правозащитников, однако освободили его только в день «траурного марша».

Это событие не помешало колонне националистов, шествующих под имперскими флагами, развернуть растяжку с мрачным, написанным белым по черному, но уже неактуальным лозунгом «свободу Ильдару Дадину». В целом, националисты даже до начала шествия вели себя наиболее активно, но, как, впрочем, и почти на всех оппозиционных митингах, выглядели не к месту.

Начало шествия задержали где-то на полчаса. Из-за этого какое-то время царила атмосфера недоумения, собравшиеся вели себя неуверенно и тихо. Тут и там группы ранее не знакомых людей, разбитые на пары и тройки, в полголоса спорили на пространные темы. Например, о «потворствующем» или «непокорном» характере русского народа.

Позже стало известно, что во главе всего шествия должен был находиться транспарант с критикой президента Владимира Путина, однако его не пропустили, из-за этого как раз шествие и задержалось.

Место прежней растяжки занял транспарант с надписью: «Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать». Однако ближе к середине маршрута активисты заменили и этот плакат — остаток пути колонна двигалась под лозунгом «Герои не умирают, Россия будет свободной».

Вообще для тех, кто пришел на марш со своими плакатами, были выделены четыре отдельные рамки. На входе не пропускали наиболее радикальные транспаранты с лозунгами вроде «Путин — это война», а также тех, кто пришел с флагом Украины.

Инцидент с Касьяновым — самое яркое событие марша

Еще до начала марша время от времени от первых рядов — оттуда, где развевались флаги ПАРНАС и «Солидарности» — прокатывался уже ставший традиционным лозунг «Россия без Путина», который, правда, быстро тонул по мере продвижения к концу шествия в хлопающих на ветру триколорах, которых на марше, к слову, было больше всего. Какой-то одиночка резонировал с общим хором своим призывом «гнать вора из Кремля».

«Мужчина, давайте кричать то же, что и все», — сделала замечание пожилая женщина.

Также буквально за несколько минут до начала участники шествия узнали, что неизвестный облил зеленкой председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова. Чтобы увидеть последствия происшествия, нужно было протиснуться к первым рядам — вся правая половина лица политика была испачкана краской.

Провокатора, облившего Касьянова зеленкой, быстро задержали полицейские — уже через несколько минут твиттер пестрил фотографиями «героя». По данным ряда СМИ, напавший на бывшего главу правительства состоит в общественной организации «Национально-освободительное движение» (НОД). Ее члены активно поддерживают нынешнюю власть и выступают резко против многих оппозиционных партий и движений.

Касьянов так и пошел во главе шествия с зеленой половиной лица. Этот инцидент стал самым громким и заметным за весь марш.

Потому что, в целом, акция прошла очень спокойно. Сопровождал Касьянова Илья Яшин — до 2016 года именитый оппозиционер был его заместителем.

На пересечении Страстного бульвара и улицы Петровки объявили сбор соратники блогера Вячеслава Мальцева — на прошедших думских выборах тот выступал в качестве лица партии ПАРНАС. Однако во время шествия Мальцев так и не присоединился к Касьянову с Яшиным.

Следом за ними появился и Алексей Навальный со своей женой и командой. Какое-то время группа окруживших оппозиционера людей наравне с локомотивом шествия — колонной ПАРНАС — составляла самое многочисленное скопление на марше. Повсеместно корреспонденты различных телеканалов, в том числе и иностранных, записывали стендапы.

За Навальным шли не в меру шумные националисты. А за ними — Дмитрий Гудков, недавно объявивший о своем намерении баллотироваться в мэры Москвы, со своей командой. Символом этой колонны были несколько десятков табличек размерами не больше листа А3, раскрашенных в цвета российского флага и с пятью хаотично расположенными «пулевыми» отверстиями. На гранитном памятнике, установленном Немцову на Троекуровском кладбище, не считая российского флага, та же символика, напоминающая, что в политика сделали пять выстрелов.

Многие пришли просто почтить память Бориса Немцова — эти люди в основном тихо и смиренно занимали пробелы между колоннами политических активистов.

Их выделяли черно-белые портреты Немцова с общечеловеческими цитатами политика — без угроз и обещаний.

«Марш памяти Бориса Немцова» уже третий год приковывает к себе много внимания. Ведь убийство политика при всей трагичности этого события чуть было не стало объединяющим фактором для демократических несистемных сил.

Тогда, в 2015 году, появился шанс, что все разрозненные оппозиционные движения наконец-то договорятся, помирятся и смогут представить себя единой силой.

Однако прошло уже два года, и приходится признавать, что то скорбное воодушевление постепенно сходит на нет.

В этом году «Марш памяти Немцова» особенно политизировался, а разнородный характер колонн наглядно продемонстрировал, что несистемная оппозиция если и не продолжает дробиться, то, по крайней мере, по-прежнему не едина.

«Демократические несистемные силы нельзя объединить, потому что они делят нищенский пирог. Главная цель лидеров демократических сил — оторвать небольшой кусок власти, а не победить. Например, в чем драма партии «Яблоко»? В том, что Явлинский сначала набирает самых ярких людей, а потом их выгоняет. В итоге он выгнал Михаила Задорнова, Оксану Дмитриеву, Алексея Навального, Илью Яшина и так далее.

В этом проблема демократических сил в целом. Чтобы достичь цели, нельзя испытывать мелкие амбиции по отношению к этой цели. А когда ты цель используешь как предлог для реализации совсем других амбиций, эта цель тебя предает», — ответил на марше политолог, директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.

«Ельцин хотел прийти к власти — он пришел. Жириновский не хотел — он к ней не пришел. Но Владимир Вольфович, по крайней мере, честен, пусть и разыгрывает комедию очень качественно. А демократы не готовы признать, что они не хотят прийти к власти», — добавил Белковский.

На Рождественском бульваре, там, где дорога идет в горку, головная колонна ненадолго остановилась. «Посмотрите, как нас много! Края не видно! — прозвучало из громкоговорителя. — Россия будет свободной!» В первом ряду за баннер держались политик Геннадий Гудков, профессор истории Андрей Зубов, председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов. Последний был мрачен; перед началом шествия неизвестный мужчина облил его зеленкой.

«Нас зеленкой не зальешь!» — вдруг начала скандировать колонна. Изумрудное лицо Касьянова подобрело.

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