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В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:
Найден автомобильный номер С341АВ в районе ул.Черемушной. Отдам безвозмездно.
От редакции: Автор, напишите свой телефон.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [08:10]
[08:05] Угнал Toyota Chaser у собутыльника житель Бердска
[07:50] Марш памяти расстрелянного оппозиционера Бориса Немцова прошел в Новосибирс...
[08:05] Угнал Toyota Chaser у собутыльника житель Бердска
[07:50] Марш памяти расстрелянного оппозиционера Бориса Немцова прошел в Новосибирс...
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