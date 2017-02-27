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В Бердске раскрыт угон автомобиля, сообщили в воскресенье, 26 февраля, в управлении МВД по новосибирской области.
В ночь на 25 февраля от дома по улице Первомайской был совершен угон автомобиля «Тойота Чайзер». Ущерб составил 45 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне – 27-летнего жителя Бердска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Автомобиль правоохранители обнаружили неподалеку от места преступления. Транспортное средство возвращено владельцу. Как выяснили полицейские, подозреваемый угнал автомобиль после совместного распития алкогольных напитков с хозяином транспортного средства.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 февраля 2017 г. [08:05]
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