В Бердске раскрыт угон автомобиля, сообщили в воскресенье, 26 февраля, в управлении МВД по новосибирской области.

В ночь на 25 февраля от дома по улице Первомайской был совершен угон автомобиля «Тойота Чайзер». Ущерб составил 45 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне – 27-летнего жителя Бердска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Автомобиль правоохранители обнаружили неподалеку от места преступления. Транспортное средство возвращено владельцу. Как выяснили полицейские, подозреваемый угнал автомобиль после совместного распития алкогольных напитков с хозяином транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

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