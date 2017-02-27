Шествие и митинг в память о российском политике Борисе Немцове прошли в Новосибирске. В акциях в воскресенье, 26 февраля, приняли участие более 100 человек.

Новосибирцы прошли с портретами Немцова по центру города — от перекрестка улицы Фрунзе и Красного проспекта до Нарымского сквера. Идти приходилось по нечищенным тротуарам, так что люди были вынуждены тесниться, а в одну колонну памяти сформировались и участники акции, и сотрудники полиции. Шествие завершилось без происшествий, сообщает Тайга.инфо.

В сквере, у мемориала жертв политических репрессий, состоялся митинг. Новосибирцы зажгли свечу у фотографии убитого политика и возложили к ней цветы. Митинг завершился импровизированным концертом (с исполнением песни «Машины времени» «Костер») и минутой молчания. Обе акции вместе длились примерно час.

Представители мэрии оценили количество участников в 100 человек, организаторы (ими стали руководители отделений трех либеральных партий: «Яблока», «Парнаса» и незарегистрированной Партии прогресса) — в 130–150. Ранее стало известно, что власти Кузбасса запретили проведение аналогичной акции.

Немцов погиб поздно вечером 27 февраля 2015 года. Известного оппозиционера, бывшего вице-премьера РФ расстреляли на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Аналогичные акции памяти прошли по всей России, сообщает Ъ.

Полиция и организаторы традиционно разошлись в оценках численности участников воскресного марша памяти Бориса Немцова в Москве. По данным ГУ МВД по Москве, участников оказалось около 5 тыс. человек, а один из организаторов шествия Михаил Касьянов оценил число собравшихся в «несколько десятков» тысяч человек. Корреспонденты “Ъ” прошли с участниками марша от Страстного бульвара до проспекта Сахарова и попытались сравнить его с предыдущими демонстрациями.

В воскресенье в Москве прошло уже третье шествие в память об убитом 27 февраля 2015 года российском политике Борисе Немцове. Первым был марш 1 марта 2015 года: сам господин Немцов был одним из инициаторов весеннего шествия оппозиции, но его смерть превратила его в траурный митинг. Первую годовщину убийства отметили маршем от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Тот же маршрут повторили и в это воскресенье. Сбор участников был начат около часа дня. Часть улиц в центре были перекрыты в связи с маршем, поэтому большинство участников приезжали на метро и на выходе к памятнику Александру Пушкину искали своих знакомых, жалуясь на плохое качество сотовой связи. Рамки металлоискателей полиция установила на внутренней стороне Страстного бульвара, которая превратилась в гигантский накопитель: люди под разнообразными партийными флагами, российскими триколорами, транспарантами и цветами ждали начала движения колонны. Перед рамками образовался затор из людей, из-за которого возникало ощущение, что собравшимся не хватает бульвара, но за линией оцепления после начала движения колонны оказалось довольно свободно.

Почти одновременно со стартом в районе памятника Пушкину полицейские задержали несколько представителей патриотических движений, украсивших себя георгиевскими ленточками и пытавшихся раздавать свои агитационные материалы. В это же время стало известно, что нападению провокаторов подвергся один из организаторов шествия глава ПАРНАС Михаил Касьянов, в лицо которому неизвестные плеснули зеленкой. Эта новость спровоцировала в толпе разговоры «о провокаторах в первых рядах», но больше эксцессы не повторялись. «Что ж они ополчились на этого Касьянова»,— сочувствовали одни участники шествия. «Это потому что он видный,— объясняли другие.— Был бы побойчей, увернулся бы и еще в морду дать успел».

По ходу движения колонны несколько активистов с ящиками на груди предлагали окружающим положить в них деньги «на помощь политзаключенным». «Скоро шестеро откинутся, нужны подъемные»,— сообщали они доверительно, но сбор средств шел не особенной бойко. Тут же прихожане одного из московских храмов раздавали гражданам листовки «с молитвой за убиенного Бориса», служба за упокой которого, по их словам, ведется каждый вторник.

В колонне образовались небольшие группы с партийной символикой: ближе к голове колонны виднелись флаги Партии прогресса Алексея Навального, за ней следовали группы со знаменами «Солидарности», «Новой оппозиции», «Демократического выбора», «Яблока», а примерно в середине двигалась компактная, но крикливая группа националистов под имперскими черно-желто-белыми триколорами и отчего-то одним-двумя бело-красными флагами демократической Белоруссии. Большинство людей в прогулочном темпе двигались от группы к группе, и российских флагов было точно не меньше, чем партийных. Партийные группы время от времени начинали скандировать. Партия прогресса кричала: «Россия будет свободной», а националисты: «Русские вперед!», но гуляющие горожане не спешили добавить им мощи своих голосов. Участники здоровались с публичными людьми — Дмитрием Быковым, Львом Рубинштейном, Георгием Сатаровым. С горки на Сретенском бульваре, куда большая часть участников перешла еще до трех часов, стал виден хвост колонны: стало очевидно, что на предыдущих шествиях на этом же маршруте, включая марш памяти Бориса Немцова годичной давности, людей было существенно больше. К этому моменту стали известны полицейские оценки: ГУ МВД по Москве заявило о 5 тыс. участников. В рядах, как всегда, нашлись скептики, заявившие, что сквозь рамки прошло не меньше 13 тыс., но все же большинство сочло преувеличением оценку Михаила Касьянова, который сообщил о «десятках тысяч» участников. Как марш памяти Бориса Немцова смог объединить оппозицию

Один из лидеров движения «Солидарность» Ильи Яшин заявил, что количество участников не уменьшилось по сравнению с тем, что было годом ранее. «Очень важно, что спустя два года люди продолжают выходить и выражать солидарность с теми идеями, за которые Борис боролся и отдал свою жизнь. Мы вышли не для того, чтобы плакать, а для того, чтобы требовать привлечения к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова и политических перемен»,— сказал он. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила журналистам, что настроения пришедших лучше всего отразили лозунги «Нет войне» и «Мы за мир». «Вышедшие сегодня на марш хотят показать, что нас не запугать и Россия будет свободной»,— сказала она. Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко с марша: «Говоря о количестве участников, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что тысячи людей пришли принять участие в этой акции. Здесь можно видеть людей самых разных политических взглядов. Есть люди с флагами различных демократических, либеральных движений. Пришли сюда и сторонники различных националистических организаций — в их колонне, по большей части, молодые люди. Они же, наверное, самые активно скандирующие здесь участники». Читайте подробнее

Порядок движения обеспечивали полиция и Росгвардия. В начале шествия полицейские заграждения не только отсекали участников от возможных провокаций, но и не давали им заглянуть в кафе погреться или перекусить. Ближе к Сретенке правила движения стали явно менее строгими, митингующие даже кое-где смешались со спешащими по делам прохожими, которые упрекали их, что те идут по тротуару, а не по проезжей части и таким образом якобы нарушают порядок проведения массовых мероприятий. Полицейские наблюдали за шествием с видимой скукой, но время от времени производили стремительные точечные, но довольно жесткие задержания — видимо, тех, кого принимали за провокаторов. Примерно в 15:15 поток людей свернул с бульваров на проспект Сахарова, где стала особенно заметна невысокая плотность толпы. «Борис, я борюсь»,— словно прощаясь, кричали какие-то особенно энергичные активисты, но люди уже начинали расходиться. Полицейские вежливо, но настойчиво указывали им направление к станциям метро «Сухаревская» и «Красные Ворота».

Как сторонники Бориса Немцова увековечили память о нем в Москве

Четыре мемориальных знака в память о Борисе Немцове появились 30 июня 2016 года в Москве. Один — на Большом Москворецком мосту, где был убит политик. Три других — на домах, где он жил и работал. Знаки установил общественный комитет протестных действий, активисты которого не исключали, что столичные власти могут их снять. Читайте подробнее

Видео «Коммерсантъ»

Новости smi2.ru