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Марш памяти Б.Немцова состоялся в Новосибирске.
Судя по колонне, проследовавшей от перекрёстка Кр.проспекта и ул.Фрунзе до Нарымского сквера, число участников марша несколько превысило заявленные 100 человек. Однако марш был хорошо организован и не создал помех ни для горожан, ни для городского транспорта. К тому же, работники полиции чётко регулировали движение марша при пересечении улиц по пешеходным переходам.
Памятник, воздвигнутый новосибирцами жертвам политических репрессий, стал и местом, куда приходят теперь сибиряки, чтобы почтить память Бориса Немцова в годовщины его гибели.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [19:50]
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