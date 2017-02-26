Марш памяти Б.Немцова состоялся в Новосибирске.

Судя по колонне, проследовавшей от перекрёстка Кр.проспекта и ул.Фрунзе до Нарымского сквера, число участников марша несколько превысило заявленные 100 человек. Однако марш был хорошо организован и не создал помех ни для горожан, ни для городского транспорта. К тому же, работники полиции чётко регулировали движение марша при пересечении улиц по пешеходным переходам.

Памятник, воздвигнутый новосибирцами жертвам политических репрессий, стал и местом, куда приходят теперь сибиряки, чтобы почтить память Бориса Немцова в годовщины его гибели.

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