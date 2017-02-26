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Ильдар Дадин на свободе

Документы об освобождении из колонии Ильдара Дадина поступили в исправительное учреждение, где он содержался, без задержек и проволочек, заявило пресс-бюро ФСИН. Суд состоялся 22 февраля, Дадин вышел на свободу 26-го

Документы об отмене Верховным судом приговора Ильдару Дадину поступили в колонию, где он содержался, без задержек и проволочек. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-бюро ФСИН России.

Верховный суд постановил освободить Дадина в среду, 22 февраля, он вышел из колонии утром в воскресенье, 26 февраля.

«Документы в отношении Ильдара Дадина поступили в исправительное учреждение сегодня, и никаких задержек в этой процедуре не было», — сообщили агентству во ФСИН. Как уточняет агентство, решение Верховного суда РФ о немедленном освобождении Дадина с пометкой «срочно» поступило в ИК-5 в Рубцовске в Алтайском крае 26 февраля, согласно печати канцелярии колонии на документе.

Адвокаты ожидали освобождения Дадина в крайнем случае 23 февраля, на следующий день после решения Верховного суда об отмене приговора и праве на реабилитацию. Как рассказал РБК после решения суда адвокат Дадина Алексей Липцер, постановление суда о его освобождении было уже направлено в алтайскую исправительную колонию №5 курьерской службой. Однако он вышел на свободу почти через четыре дня после решения суда, автомобиль спецсвязи прибыл к исправительной колонии №5 города Рубцовска утром в воскресенье, 26 февраля.

По версии политолога Глеба Павловского, задержка с освобождением Дадина связана с тем, чтобы он не смог попасть на марш памяти Бориса Немцова, который запланирован на 26 февраля в Москве. «Тихо, тихо ползла улитка по склонам Алтая. Как раз чтобы Дадин не попал в Москву на марш», — написал Павловский в своем Facebook. За время, которое прошло с момента оглашения решения Верховного суда и до освобождения Дадина его жена Анастасия Зотова успела направить жалобу в прокуратуру Рубцовска (Алтайский край) с просьбой проверить, не утерян ли документ с постановлением суда. Адвокаты Дадина подали также жалобы во ФСИН, Генпрокуратуру и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что администрация колонии продолжает удерживать Дадина.

По словам адвоката Ксении Костроминой, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не только успел принять жалобу адвокатов Дадина, но и направил в правительство России запрос с требованием объяснить причину удерживания его в колонии.

Ильдар Дадин стал первым, кого осудили по ст. ​212.1 УК России после внесения в нее поправок летом 2014 года. Суд вынес Дадину приговор в декабре 2015 года и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор до двух с половиной лет.

Источник: РБК

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Ильдар Дадин на свободе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [17:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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