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Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов, тело пожилого человека случайные прохожие нашли на лыжне за инфекционным корпусом горбольницы, который находится в Микрорайоне.
Когда сообщение о погибшем поступило в ПСО, на место происшествия направили замначальника отряда Александра Муковкина, который, по словам Ярманова, неподалеку патрулировал лес.
— Он лежал прямо в лыжах на лыжной трассе. Был пожилой человек, — рассказал подробности Николай Егорович. — Муковкин рядом был и оперативно отреагировал.
Труп отвезли в морг, который находится неподалеку от места происшествия в больничном городке Микрорайона. Полицейские тоже выезжали. Им предстоит выяснить, по какой причине умер лыжник — стало плохо из-за того, что не рассчитал физических нагрузок, или есть в смерти криминальный след.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [17:00]
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