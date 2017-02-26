Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов, тело пожилого человека случайные прохожие нашли на лыжне за инфекционным корпусом горбольницы, который находится в Микрорайоне.

Когда сообщение о погибшем поступило в ПСО, на место происшествия направили замначальника отряда Александра Муковкина, который, по словам Ярманова, неподалеку патрулировал лес.

— Он лежал прямо в лыжах на лыжной трассе. Был пожилой человек, — рассказал подробности Николай Егорович. — Муковкин рядом был и оперативно отреагировал.

Труп отвезли в морг, который находится неподалеку от места происшествия в больничном городке Микрорайона. Полицейские тоже выезжали. Им предстоит выяснить, по какой причине умер лыжник — стало плохо из-за того, что не рассчитал физических нагрузок, или есть в смерти криминальный след.

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