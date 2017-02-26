USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [15:55]
[17:00] Скончался лыжник возле больницы в Бердске
[15:55] ЧП: труп вывозили на санках с заваленных снегом дач в Бердске
[15:20] Почему женщина должна быть красивой?
[17:00] Скончался лыжник возле больницы в Бердске
[15:55] ЧП: труп вывозили на санках с заваленных снегом дач в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный