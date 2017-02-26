Женщина должна быть красивой. Потому что так задумано природой: цветы должны цвести и дарить тонкие ароматы, птицы петь, солнце светить. А женщина должна нравиться себе, наслаждаться жизнью и быть красивой. Красивая женщина любит себя. Красивая женщина любит жизнь. Именно с такими мыслями мы создавали новую весеннюю коллекцию!

Красивая женщина – это уверенная в себе женщина. Уверенность в себе – это, прежде всего, согласие и принятие своей природы, вера во всепобеждающую женственность. Такой является линейка одежды для офиса и повседневной жизни.

Голубое небо, воздушные облака, свежая зелень, нежные полевые цветы и теплое солнце — это характеризует весенний радостный день и новую коллекцию от Ралины Николаевой. Наслаждайтесь!

Бердск, ул. Первомайская, 12. С 10.00 — 20.00 8(983)121-94-48

vk.com/ralinanikolaeva_berdsk

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