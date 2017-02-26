Бердск в воскресенье, 26 февраля, весело и вкусно встретил весну. Масленицу проводили блинами и хорошей погодой.

Праздник прощания с зимой украсили песни и пляски народных коллективов.

Ребятня на отдельных площадках состязалась в ловкости и силе, перетягивая канат и участвуя в веселых эстафетах.

Из десятка взрослых пятерым удалось залезть на традиционный масленичный столб и заработать призы. Самый быстрый и ловкий, дотронувшийся до верхушки столба, установленного на площадке между мэрией и ЦУМом, получил главный приз — живого петуха и сертификат на 5000 рублей на ужин в ресторане.

Остальным счастливчикам достались призы поскромнее.

Силачей, желающих поднять 24-килограммовую гирю оказалось больше, но не все справились с весом. Победитель поднял гирю на вытянутую руку более 100 раз за 3 минуты.

Площадка перед кинотеатром «Орион», куда в этом году перенесли празднование Масленицы, была заполнена до отказа. Бердчане пришли семьями, участвовали в конкурсах, пели, плясали и просто наслаждались хорошей погодой.

Кульминация праздника — сожжение чучела Масленицы, которое символизирует проводы зимы. Для большей убедительности вокруг костра сложили мешки с надписью «зима».

Чучело сгорело за считанные минуты, дав дорогу весне.

Автор видео Анастасия Солодкова

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