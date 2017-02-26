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Масленицу провожают в Бердске в воскресенье, 26 февраля. С утра праздник начался возле Преображенского храма.
Здесь и молодецкие забавы, и хороводы с песнями и плясками, и стенка на стенку, и взятие снежного городка. Но главное — блины с горячим чаем. И хорошее настроение. Прямо весеннее.
В 13.00 праздник переместился на площадь Горького. Точнее площадку для масленицы и народных гуляний организовали в городском парке у кинотеатра «Орион». И здесь бердчанам скучать не приходится: игры, конкурсы, подарки — на все возрасты.
Пользуясь выходным и прекрасной погодой горожане семьями пришли на главную площадь Бердска, чтобы проститься с зимой. И в знак этого сжечь чучело Масленицы. Финал назначен на 15.00. С этого времени начнется отчет весны.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [13:00]
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