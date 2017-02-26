Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Сломал нос фельдшеру недовольный сожитель пациентки в Саратове

В Саратове по факту нападения на фельдшера «скорой медицинской помощи» возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Накануне Следственный комитет по результатам доследственной проверки, связанной с очередным фактом избиения медицинского работника, в отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

По данным следствия, утром 25 февраля 33-летний сааратовец, находясь около городской клинической больницы №9, будучи недовольным тем, как фельдшер скорой медицинской помощи транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу, нанес медицинскому работнику не менее 1 удара головой по лицу, причинив тем самым фельдшеру вред здоровью в виде перелома носа со смещением.

Следователями территориального подразделения СК проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, получены объяснения очевидцев. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

— Отдельно стоит отметить, что злоумышленник судом уже привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Во время отбытия злоумышленником административного наказания следователями СК будет рассмотрен вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения, — заявила Петренко.

Новости smi2.ru

  • Пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера скорой помощи (18)
  • В Искитиме скорая отказывается выезжать в деревни (13)
  • Штраф за «мелкое хулиганство» перед выборами оспаривает в суде оппозиционер из Бердска (4)
  • Что случилось около вокзала? (7)
  • Что произошло в последнем подъезде дома ул. Ленина, 18? (4)
Сломал нос фельдшеру недовольный сожитель пациентки в Саратове

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [11:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:00] Скончался лыжник возле больницы в Бердске

[15:55] ЧП: труп вывозили на санках с заваленных снегом дач в Бердске

[15:20] Почему женщина должна быть красивой?

Все новости

[17:00] Скончался лыжник возле больницы в Бердске

[15:55] ЧП: труп вывозили на санках с заваленных снегом дач в Бердске

[15:20] Почему женщина должна быть красивой?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: