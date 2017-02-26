Накануне Следственный комитет по результатам доследственной проверки, связанной с очередным фактом избиения медицинского работника, в отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

По данным следствия, утром 25 февраля 33-летний сааратовец, находясь около городской клинической больницы №9, будучи недовольным тем, как фельдшер скорой медицинской помощи транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу, нанес медицинскому работнику не менее 1 удара головой по лицу, причинив тем самым фельдшеру вред здоровью в виде перелома носа со смещением.

Следователями территориального подразделения СК проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, получены объяснения очевидцев. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

— Отдельно стоит отметить, что злоумышленник судом уже привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Во время отбытия злоумышленником административного наказания следователями СК будет рассмотрен вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения, — заявила Петренко.

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