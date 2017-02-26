В воскресенье, 26 февраля, отдел культуры Бердска приглашает всех на праздник «Масленица».

Начнется праздник в 11:00: в Микрорайоне — около ДК «Родина», в центре — у Преображенского собора, в Новом поселке — возле ДЦ «Октябрь».

Затем эстафету праздника подхватит главная площадка города — в Городском парке культуры и отдыха у кинотеатра «Орион». Здесь праздник начнется в 13:00.

Торговые ряды, мастера и умельцы со своими работами разместятся по периметру площадки. В этот день купить блины и сладости можно будет у настоящих коробейников.

Возле сцены будет оформлена фотозона, где каждый сможет сфотографироваться с Масленицей. На площадке будут размещены 6 игровых зон, где желающие смогут поучаствовать в конкурсах и состязаниях и получить за это призы. Еще одна зона на празднике будет организована для выполнения старинного обряда: считалось, что вместе с чучелом в костре сгорают все проблемы и напасти.

— Поэтому, чтобы избавиться от всего плохого, что было за год, нужно будет написать это на бумаге и эту записку прикрепить на специально приготовленные мешки, которые сожгут на костре вместе с чучелом, — рассказали организаторы.

На традиционном месте — на площадке между ЦУМом и администрацией — пройдут спортивные состязания: поднятие гирь, «Ледяной столб» и другие. Здесь самые сильные и ловкие получат призы от партнеров праздника: сертификаты на услуги студий красоты, саун, ресторана, магазина.

В 15:00 завершится праздник сжиганием чучела.

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