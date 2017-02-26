Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Отпразднует Масленицу 26 февраля Бердск

В воскресенье, 26 февраля, отдел культуры Бердска приглашает всех на праздник «Масленица».

Начнется праздник в 11:00: в Микрорайоне — около ДК «Родина», в центре — у Преображенского собора, в Новом поселке — возле ДЦ «Октябрь».

Затем эстафету праздника подхватит главная площадка города — в Городском парке культуры и отдыха у кинотеатра «Орион». Здесь праздник начнется в 13:00.

Торговые ряды, мастера и умельцы со своими работами разместятся по периметру площадки. В этот день купить блины и сладости можно будет у настоящих коробейников.

Возле сцены будет оформлена фотозона, где каждый сможет сфотографироваться с Масленицей. На площадке будут размещены 6 игровых зон, где желающие смогут поучаствовать в конкурсах и состязаниях и получить за это призы. Еще одна зона на празднике будет организована для выполнения старинного обряда: считалось, что вместе с чучелом в костре сгорают все проблемы и напасти.

— Поэтому, чтобы избавиться от всего плохого, что было за год, нужно будет написать это на бумаге и эту записку прикрепить на специально приготовленные мешки, которые сожгут на костре вместе с чучелом, — рассказали организаторы.

На традиционном месте — на площадке между ЦУМом и администрацией — пройдут спортивные состязания: поднятие гирь, «Ледяной столб» и другие. Здесь самые сильные и ловкие получат призы от партнеров праздника: сертификаты на услуги студий красоты, саун, ресторана, магазина.

В 15:00 завершится праздник сжиганием чучела.

Новости smi2.ru

  • Афиша Масленицы в Бердске (15)
  • Широкую Масленицу в Бердске отмечают почти неделю (0)
  • Широкая Масленица (1)
  • Шесть способов завернуть блины на Масленицу (0)
  • Собственную валюту введут на Масленицу в Бердске (5)
Отпразднует Масленицу 26 февраля Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [09:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:00] Скончался лыжник возле больницы в Бердске

[15:55] ЧП: труп вывозили на санках с заваленных снегом дач в Бердске

[15:20] Почему женщина должна быть красивой?

Все новости

[17:00] Скончался лыжник возле больницы в Бердске

[15:55] ЧП: труп вывозили на санках с заваленных снегом дач в Бердске

[15:20] Почему женщина должна быть красивой?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 56%

28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: