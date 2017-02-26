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Посреди продуктов органические удобрения!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:

Для чего в нашем городе существует Роспотребнадзор? Сегодня зашла в магазин удалено по адресу ул. Рогачева удалено и увидела, что посреди продуктов в торговом зале лежат органические удобрения! Это вообще что такое? Ну, к порошкам и всякой химии мы уже привыкли. Мы эти продукты кушаем, и кушают наши дети! А мы помалкиваем.

От редакции: название магазина удалено, т.к. нет доказательств.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [09:20]

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Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
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28 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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