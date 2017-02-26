Для чего в нашем городе существует Роспотребнадзор? Сегодня зашла в магазин удалено по адресу ул. Рогачева удалено и увидела, что посреди продуктов в торговом зале лежат органические удобрения! Это вообще что такое? Ну, к порошкам и всякой химии мы уже привыкли. Мы эти продукты кушаем, и кушают наши дети! А мы помалкиваем.

От редакции: название магазина удалено, т.к. нет доказательств.

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