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Для чего в нашем городе существует Роспотребнадзор? Сегодня зашла в магазин удалено по адресу ул. Рогачева удалено и увидела, что посреди продуктов в торговом зале лежат органические удобрения! Это вообще что такое? Ну, к порошкам и всякой химии мы уже привыкли. Мы эти продукты кушаем, и кушают наши дети! А мы помалкиваем.
От редакции: название магазина удалено, т.к. нет доказательств.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 26 февраля 2017 г. [09:20]
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