У нас в Бердске есть школьный музей Боевой славы?

По поручению Министра культуры Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества В.Р.Мединского Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» проводит смотр-конкурс на лучший школьный музей Боевой Славы.

I. Общие положения проведения Конкурса

1. Проекты, связанные с развитием школьного музея Боевой Славы, посвященного Великой Отечественной войне, (далее по тексту – «МБС»), организованного в государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении (средние общеобразовательные школы, гимназии) определяются как комплекс мероприятий по совершенствованию форм идейно-патриотической работы с детьми школьного возраста, имеющие социально значимые результаты и реализуемые в определенный период времени (далее по тексту – «Проект МБС»).

2. Организация и проведение Конкурса, предварительный отбор Проектов МБС, представленных на Конкурс на предмет соответствия условиям и требованиям, установленным в настоящем Положении, осуществляется Обществом самостоятельно.

3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Общества и в СМИ не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты начала проведения Конкурса.

«Конкурс проводится в период с 16.01.2017 года по 30.03.2017 года.» «Проект МБС должен быть реализован до 31 декабря 2017 года.»

Официальный сайт Общества: http://www.rvio.org. Официальный адрес электронной почты Общества: rvio@rvio.org.

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