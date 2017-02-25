Доходы россиян в январе резко выросли, но в феврале динамика может вернуться в район отрицательных значений, где она оставалась более двух лет. В свежем отчете Росстата прямо говорится, что рост в основном был обеспечен искусственным образом, с помощью единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей. О том, что принципиально ничего не меняется, россияне знают и не спешат в магазины: оборот розничной торговли снова просел.

Пяти тысяч рублей хватило на 8%

Единовременная выплата пенсионерам по 5 тыс. рублей «на нос» обеспечила восьмипроцентный прирост реальных доходов россиян в январе, следует из свежего отчета Росстата. Правда, уже в феврале динамика доходов может вновь стать отрицательной или, в крайнем случае, «околонулевой», отмечают эксперты: позитивные изменения в экономике не настолько радикальны. По предварительным данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 8,1%. Этот прирост «во многом» был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5 тыс. рублей, произведенной в январе, указывает ведомство. На сколько именно январские доходы обязаны однократной прибавке к пенсии, Росстат не указывает.

Реальная зарплата в январе, по оценке ведомства, ускорила рост до 3,1% к январю 2016 года. Но в сравнении с декабрем 2016 года она упала на 25% — в точности такая же динамика наблюдалась в январе 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го. В прошлом году реальные доходы показали отрицательную динамику, как в целом за год, так и помесячно, однако реальная зарплата россиян к концу года перешла к росту. Среднемесячная начисленная зарплата больше всего увеличилась в 2016 году в таких отраслях, как рыболовство (14,9%), финансовая деятельность (13,6%), добыча полезных ископаемых (11,1%). Двузначный рост наблюдался также в производстве обуви, целлюлозно-бумажной промышленности, химическом производстве и в операциях с недвижимостью.

Небольшая тенденция к росту реальной зарплаты все-таки наметилась, отмечает экономист Евгений Гонтмахер, и, скорее всего, в феврале здесь тоже будет позитивная динамика: это короткий месяц, а зарплаты для штатных сотрудников меньше не будут. Но вот размер пенсий после январского роста вернется на прежний уровень, что окажет негативное влияние на размер реальных доходов.

«Россияне перешли к сберегательной модели, перемена — это длинное дело. Люди должны убедиться, что имеют дело с ростом дохода в течение длительного периода, пока такой уверенности нет», — отмечает экономист. При хороших обстоятельствах люди могут активизировать свою покупательную активность к концу года, считает Гонтмахер.

Демография выводит зарплаты в плюс

Ситуация с доходами населения последние годы была не очень обнадеживающей, и даже в прошлом году, несмотря на рост зарплаты, реальные доходы продолжали снижаться, отмечает руководитель направления «денежно-кредитная политика» Экономической экспертной группы Мария Иванова. Пенсии продолжают вносить весомый вклад в динамику доходов, а в прошлом году власти их не индексировали.

Январская доплата индексации не компенсирует, поскольку она единовременная. «По всем законам это вряд ли может служить основанием для кардинального изменения тенденции — это не означает, что мы вышли на устойчивую траекторию роста, и говорить о том, что что-то принципиально изменилось, нет оснований», — констатирует аналитик. В последующие месяцы ожидается отрицательная динамика. С другой стороны, в 2017 году ожидается двукратная индексация пенсий на уровень инфляции прошлого года — 5,1%, первый этап намечен на 1 апреля, и это — ожидаемое благоприятное событие. Надежду на позитив дает и «некоторое оживление экономики», которое наблюдалось с прошлого года, но пока, отмечает Иванова, оно плохо поддается оценке.

Одним из немаловажных факторов, которым можно объяснить рост зарплат, является неблагоприятная демографическая динамика: рабочей силы на рынке труда становится все меньше.

Реальная зарплата за 2016 год, по данным Росстата, выросла на 0,6% на фоне падения реальных доходов на 5,9%. С учетом общего падения с начала кризиса, даже для того, чтобы вернуть докризисный уровень, понадобится немало времени, говорят аналитики. Другие показатели тоже пока не дают повода для большого оптимизма. Оборот розницы по сравнению с январем прошлого года упал на 2,3%, не говоря уже о традиционном сезонном снижении к декабрю (–24,5%). Правда, немного подрос объем платных услуг — на 2,2%.

Россиянам хватает на кофе и шоколад

Некоторую потребительскую неуверенность россияне заедают шоколадом, свидетельствует свежий индекс «Кофе с молоком» от «Ромира». Ингредиенты индекса: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад — не являются продуктами первой необходимости, а представляют собой набор «простых удовольствий», которыми россияне, судя по статистике, лакомятся, невзирая на рост цен в диапазоне 1–2% за месяц.

В годовом выражении индекс показал уверенный рост на 7,7%, превосходящий размер пятипроцентной накопленной инфляции.

В Москве годовое увеличение чуть меньше, чем в среднем по стране: +6,8%. Однако в целом можно говорить о стабильности тяги россиян к простым гастрономическим радостям, отмечают эксперты, — увеличение спроса коснулось кофе и шоколада.

Самое ощутимое подорожание за год коснулось молока (+14,4%) и шоколада (+15,6%). И эти выросшие цены не были компенсированы даже снижением объемов покупки молока (–4,7%) и шоколада (–4,5%), говорится в отчете «Ромира». Кофе же, который подешевел с января 2016 года на 0,3%, россияне в прошедшем январе купили даже на 6,6% больше в весовом выражении.

Источник: Газета.ру

Новости smi2.ru