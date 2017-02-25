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Мужчина украл бутылку алкоголя из магазина Бердска

24 февраля  в Бердске  в 19.00 злоумышленник завладел бутылкой спиртного в магазине на улице Кутузова, сообщает  ГУ МВД по НСО. Вскоре по приметам подозреваемый в совершении данного деяния был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. В отношении 32-летнего жителя Бердска по ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Мелкое хулиганство) составлен административный протокол. Материалы переданы на рассмотрение мировому судье. За данное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Мужчина украл бутылку алкоголя из магазина Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 февраля 2017 г. [12:15]

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Курьер.Среда.Бердск

[16:20] Россияне не спешат в магазины

[12:15] Мужчина украл бутылку алкоголя из магазина Бердска

[08:00] Подскажите фамилию депутата — напишу ему письмо!

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[16:20] Россияне не спешат в магазины

[12:15] Мужчина украл бутылку алкоголя из магазина Бердска

[08:00] Подскажите фамилию депутата — напишу ему письмо!


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25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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