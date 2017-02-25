24 февраля в Бердске в 19.00 злоумышленник завладел бутылкой спиртного в магазине на улице Кутузова, сообщает ГУ МВД по НСО. Вскоре по приметам подозреваемый в совершении данного деяния был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. В отношении 32-летнего жителя Бердска по ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Мелкое хулиганство) составлен административный протокол. Материалы переданы на рассмотрение мировому судье. За данное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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