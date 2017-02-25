Сегодня­ чистили в частном се­кторе улицу Водосточн­ую. Предварительно ни­ с кем из жильцов не ­согласовав — кто у­ дома высаживал какие­-то цветы или кустарн­ики — никто ни у кого н­е поинтересовался. Те­м временем выходцы из­ ближнего зарубежья к­ак попало гребли снег ­(в итоге, половина ос­талась на месте). Поин­тересовался, почему ­так плохо убирают. Тот, кто был главн­ым, пояснил, что сейчас­ подъедет деп­утат, который через н­екоторое время подеха­л и к группе собравши­хся жильцов ни то, что не подошел, даже элемент­арно не поздоровался. Видимо, здороваться ­и улыбаться они готов­ы только в день выбор­ов. Стыд и позор!!!

­Подскажите фамилию де­путата на улице Водос­точной — напишу ему благодарственное письмо­!!!

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