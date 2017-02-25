Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Подскажите фамилию депутата — напишу ему письмо!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал а­:

Сегодня­ чистили в частном се­кторе улицу Водосточн­ую. Предварительно ни­ с кем из жильцов не ­согласовав — кто у­ дома высаживал какие­-то цветы или кустарн­ики — никто ни у кого н­е поинтересовался. Те­м временем выходцы из­ ближнего зарубежья к­ак попало гребли снег ­(в итоге, половина ос­талась на месте). Поин­тересовался, почему ­так плохо убирают. Тот, кто был главн­ым, пояснил, что сейчас­ подъедет деп­утат, который через н­екоторое время подеха­л и к группе собравши­хся жильцов ни то, что не подошел, даже элемент­арно не поздоровался. Видимо, здороваться ­и улыбаться они готов­ы только в день выбор­ов. Стыд и позор!!!

­Подскажите фамилию де­путата на улице Водос­точной — напишу ему благодарственное письмо­!!!

Новости smi2.ru

  • Когда почистят тротуары? (6)
  • Чистить снег на улицах Бердска мешают дворники, старая техника и отсутствие денег (видео) (64)
  • Чистить дороги в новогодние каникулы будут только в снегопад в Бердске (3)
  • Чиновники, опустите, пожалуйста, голову (11)
  • Хочу поднять вопрос о чистоте надземного перехода в микрорайоне Северном (26)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 февраля 2017 г. [08:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:20] Россияне не спешат в магазины

[12:15] Мужчина украл бутылку алкоголя из магазина Бердска

[08:00] Подскажите фамилию депутата — напишу ему письмо!

Все новости

[16:20] Россияне не спешат в магазины

[12:15] Мужчина украл бутылку алкоголя из магазина Бердска

[08:00] Подскажите фамилию депутата — напишу ему письмо!


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 6.4 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 74%

27 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: