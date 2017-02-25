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Сегодня чистили в частном секторе улицу Водосточную. Предварительно ни с кем из жильцов не согласовав — кто у дома высаживал какие-то цветы или кустарники — никто ни у кого не поинтересовался. Тем временем выходцы из ближнего зарубежья как попало гребли снег (в итоге, половина осталась на месте). Поинтересовался, почему так плохо убирают. Тот, кто был главным, пояснил, что сейчас подъедет депутат, который через некоторое время подехал и к группе собравшихся жильцов ни то, что не подошел, даже элементарно не поздоровался. Видимо, здороваться и улыбаться они готовы только в день выборов. Стыд и позор!!!
Подскажите фамилию депутата на улице Водосточной — напишу ему благодарственное письмо!!!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 февраля 2017 г. [08:00]
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