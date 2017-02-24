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В такси оставлена сумка с водительским удостоверением на имя Никитенко А В. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон для связи: 89138972918
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [19:35]
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[18:40] Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лес...
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