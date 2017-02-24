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В такси оставлена сумка

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:

В такси оставлена сумка с водительским удостоверением на имя Никитенко А В. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон для связи: 89138972918

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [19:35]

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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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