23 февраля в вечернее время 7-летний мальчик, находясь на отдыхе в пансионате «Лесная сказка» в городе Бердске вместе со свои отцом, с разрешения последнего скатился на «плюшке» с непредназначенного для катания снежного склона, ведущего к Обскому морю, врезался в куст, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». У ребенка диагностировали ушиб головного мозга и травматический разрыв барабанной перепонки, сообщили в СК РФ по НСО «Курьер.Среда.Бердск».

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователем СКР опрошен собственник пансионата, который пояснил, что на территории пансионата есть специально оборудованная горка для катания на санках и «плюшках», организован прокат соответствующего инвентаря. Также от главного корпуса пансионата имеется спуск к Обскому морю, катание со склона которого запрещено. Однако отдыхающие зачастую игнорируют данный запрет, подвергая опасности не только свою жизнь и здоровье, но и также своих детей.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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