Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лесной сказке» Бердска

23 февраля в вечернее время 7-летний мальчик, находясь на отдыхе в пансионате «Лесная сказка» в городе Бердске вместе со свои отцом, с разрешения последнего скатился на «плюшке» с непредназначенного для катания снежного склона, ведущего к Обскому морю, врезался в куст, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». У ребенка диагностировали ушиб головного мозга и травматический разрыв барабанной перепонки, сообщили в СК РФ по НСО «Курьер.Среда.Бердск».

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователем СКР опрошен собственник пансионата, который пояснил, что на территории пансионата есть специально оборудованная горка для катания на санках и «плюшках», организован прокат соответствующего инвентаря. Также от главного корпуса пансионата имеется спуск к Обскому морю, катание со склона которого запрещено. Однако отдыхающие зачастую игнорируют данный запрет, подвергая опасности не только свою жизнь и здоровье, но и также своих детей.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru

  • Серьезно пострадал пассажир квадроцикла в ДТП с Nissan в Бердске (6)
  • ДТП с участием детей стало больше на 44% в Новосибирской области (0)
  • Toyota сбила велосипедиста в Бердске (3)
  • Чудом выжил новосибирец после удара молнии (0)
  • Чем надо думать, направляя горки в снежное ограждение­?! (1)
Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лесной сказке» Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [18:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:35] В такси оставлена сумка

[18:40] Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лес...

[17:25] Отпразднует Масленицу 26 февраля Бердск

Все новости

[19:35] В такси оставлена сумка

[18:40] Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лес...

[17:25] Отпразднует Масленицу 26 февраля Бердск


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: