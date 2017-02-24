USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
23 февраля в вечернее время 7-летний мальчик, находясь на отдыхе в пансионате «Лесная сказка» в городе Бердске вместе со свои отцом, с разрешения последнего скатился на «плюшке» с непредназначенного для катания снежного склона, ведущего к Обскому морю, врезался в куст, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». У ребенка диагностировали ушиб головного мозга и травматический разрыв барабанной перепонки, сообщили в СК РФ по НСО «Курьер.Среда.Бердск».
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
В настоящее время следователем СКР опрошен собственник пансионата, который пояснил, что на территории пансионата есть специально оборудованная горка для катания на санках и «плюшках», организован прокат соответствующего инвентаря. Также от главного корпуса пансионата имеется спуск к Обскому морю, катание со склона которого запрещено. Однако отдыхающие зачастую игнорируют данный запрет, подвергая опасности не только свою жизнь и здоровье, но и также своих детей.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [18:40]
[19:35] В такси оставлена сумка
[18:40] Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лес...
[17:25] Отпразднует Масленицу 26 февраля Бердск
[19:35] В такси оставлена сумка
[18:40] Серьезные травмы получил 7-летний мальчик при катании на плюшке в «Лес...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный