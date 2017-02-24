В кузбасских СМИ появилась информация, что в деле 12-летней Вики Реймер, которую изнасиловали и живой бросили в шахту, может оказаться еще один подозреваемый. Как сообщает в пятницу, 24 февраля, «Кузбасский рабочий», данные экспертизы не подтвердили причастность ныне арестованного подозреваемого к преступлению сексуального характера.

Он не насиловал девочку, а лишь заметал следы, скинув ее в штрек шахты с 100-метровой высоты. Якобы он берет вину на себя, покрывая истинного виновника изнасилования девочки. Впрочем, пока официальной информации на этот счет нет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», девочка 26 января в восьмом часу вечера вышла из дома в Новокузнецке, чтобы поехать к старшей сестре, ожидающей ее на конечной остановке автобуса. По дороге девочка пропала.

Более 300 человек — полицейские, спасатели, дружинники, волонтеры, неравнодушные горожане, жители близлежащих городов Кузбасса — искали девочку. Прочесывалась местность, обходился каждый дом на пути её следования, опрашивались одноклассники, учителя, соседи. По всему городу были расклеены ориентировки.

Спустя сутки после исчезновения школьницы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Через 5 дней тело Вики нашли в заброшенной шахте «Абашевской»

Когда на причастность к преступлению проверяли ее соседа, во время обыска в его доме полицейские с помощью специальной криминалистической техники обнаружили следы крови. Анализ ДНК подтвердил, что найденная кровь принадлежит пропавшей Вике Реймер.

Другие следы он оставил непосредственно возле вентиляционного штрека шахты, где нашли ребенка. Капли крови и варежку девочки обнаружили на пути следования снегохода, а на месте остановки были отпечаток мужского охотничьего сапога и отпечаток букв с корпуса снегохода, а также следы его протектора.

О личности подозреваемого в злодеянии сообщалось, что это 40-летний житель Орджоникидзевского района, он близкий сосед семьи Реймер. У него есть жена и дети. До недавнего времени он работал водителем в одной из частных компаний Новокузнецка. По предварительной версии, проезжая на снегоходе мимо остановки, он увидел Вику и предложил довезти ее до дома старшей сестры. Она знала мужчину и безбоязненно приняла его предложение.

Мужчина увез девочку в свой дом, который использовал как дачу, надругался над ней. Потом вывез на снегоходе в безлюдное место и бросил в шахту.

Спасатели с трудом смогли достать тело девочки на поверхность. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки явилась сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, образовавшаяся от падения с высоты.

Обвиняемому в убийстве девочки грозит еще одно уголовное дело — за сопротивление полицейским. В момент, когда полиция приехала его арестовывать, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина взял ружье и, не целясь, начал стрелять. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. За вооруженное сопротивление представителям власти ему грозит до 10 лет лишения свободы.

1 февраля суд избрал предполагаемому убийце меру пресечения в виде заключения под стражу. Он отказывается давать какие-либо показания. Не отвечал он и на вопросы Викиной мамы, с которой был знаком с детства, на очной ставке. Она, как и многие новокузнечане, требуют отменить мораторий на смертную казнь для убийц детей.

статистика За 2015 год в России было убито 2062 ребенка, общее количество насильственных преступлений против несовершеннолетних достигло 12 000. Такие данные озвучил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства. Статистика только ухудшается. В 2014 году в стране было убито 677 детей, в 2013-м — 593; в 2012-м — 561.

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