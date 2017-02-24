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Штраф за плохие дороги вырос до 500 тыс. рублей

Закон, повышающий штрафы в случае несоблюдения требований безопасности дорожного движения при строительстве и реконструкции дорог, принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 22 февраля, сообщает агентство «Москва».

Так, за несоблюдение требований безопасности при строительстве или содержании дорог, в том числе железных, для должностных лиц устанавливается штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас — от 2 тыс. до 3 тыс. руб.), а для юридических — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (сейчас — 300 тыс. руб.). При этом за нарушения, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, устанавливается штраф для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Также законом устанавливается ответственность за невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений при строительстве и реконструкции дорог и железнодорожных переездов. Для должностных лиц предусматриваются штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. За повторное подобное нарушение в течение года — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет для должностных лиц и от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц.

Предполагается, что принятие закона положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.

Законопроект был разработан и внесен в парламент МВД еще в 2016 году. Ранее в министерстве отмечали, что существующие санкции неэффективны и указывали на статистику. В 2014 году зарегистрировано 59,9 тыс. ДТП, в которых неудовлетворительные дорожные условия были сопутствующим фактором, в 2015 году их было уже 63 тыс., в 2016 году — более 63,3 тыс. (данные за 11 месяцев).

Против принятия таких поправок, выступали в ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами РАДОР. В частности, в ассоциации указали, что содержание региональных дорог финансируется всего на 32% от необходимого.

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Штраф за плохие дороги вырос до 500 тыс. рублей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [12:20]

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