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С Октябрьского моста в Новосибирске днем в пятницу, 24 февраля, спрыгнул человек. Спасатели МАСС провели поисково-спасательные работы. Мужчину удалось спасти.
34-летнего мужчину подняли спасатели на борт аэробота и доставили его на пляж «Наутилус». Там его перенесли к медикам прибывшего на место спасателями сухопутного экипажа и передан бригаде скорой медицинской помощи. У пострадавшего сильное переохлаждение тела, сообщили в МАСС.
Мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере, как он пояснил медикам после осмотра и опроса.
В соцсетях уже активно обсуждают инцидент, отмечая, что пешеходная зона Октябрьского и других новосибирских мостов завалена снегом и опасна для пешеходов.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [11:45]
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