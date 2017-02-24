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Спрыгнул с моста в Обь психбольной человек в Новосибирске

С Октябрьского моста в Новосибирске днем в пятницу, 24 февраля, спрыгнул человек. Спасатели МАСС провели поисково-спасательные работы. Мужчину удалось спасти.

34-летнего мужчину подняли спасатели на борт аэробота и доставили его на пляж «Наутилус». Там его перенесли к медикам прибывшего на место спасателями сухопутного экипажа и передан бригаде скорой медицинской помощи. У пострадавшего сильное переохлаждение тела, сообщили в МАСС.

Мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере, как он пояснил медикам после осмотра и опроса.

В соцсетях уже активно обсуждают инцидент, отмечая, что пешеходная зона Октябрьского и других новосибирских мостов завалена снегом и опасна для пешеходов.

Новости smi2.ru

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Спрыгнул с моста в Обь психбольной человек в НовосибирскеСпрыгнул с моста в Обь психбольной человек в Новосибирске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [11:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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