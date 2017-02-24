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Следственный комитет РФ в Ульяновской области по факту нападения на фельдшера скорой помощи, которая получила травму, возбудил уголовное дело, сообщили в четверг, 23 февраля в региональном управлении СКР.
По данным следствия, 22 февраля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову о нахождении человека без сознания на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города Ульяновска. После того, как 67-летний мужчина, как выяснилось позднее, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был приведен в сознание, он напал на сотрудника скорой помощи и нанес 22-летней девушке-фельдшеру телесные повреждения, в виде ушибов.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.
Нападавшего увезли в полицию. Фельдшеру оказали медицинскую помощь. Её состояние удовлетворительное.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [11:25]
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