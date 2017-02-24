Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Избил 22-летнюю девушку-фельдшера пьяный пациент в Ульяновске

Следственный комитет РФ в Ульяновской области по факту нападения на фельдшера скорой помощи, которая получила травму, возбудил уголовное дело, сообщили в четверг, 23 февраля в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 22 февраля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову о нахождении человека без сознания на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города Ульяновска. После того, как 67-летний мужчина, как выяснилось позднее, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был приведен в сознание, он напал на сотрудника скорой помощи и нанес 22-летней девушке-фельдшеру телесные повреждения, в виде ушибов.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.

Нападавшего увезли в полицию. Фельдшеру оказали медицинскую помощь. Её состояние удовлетворительное.

Новости smi2.ru

  • Утонул в ванне один из 1,5-годовалых двойняшек в Новосибирске (7)
  • Умирающую женщину с инсультом 3 часа возили в автобусе в Перми (5)
  • Умер в очереди в поликлинике пожилой новосибирец (6)
  • Убить себя выхлопными газами решил после ссоры с девушкой житель Новосибирска (0)
  • Скончался водитель ВАЗа, в который врезался сын экс-чиновника Искитимского района (7)
Избил 22-летнюю девушку-фельдшера пьяный пациент в Ульяновске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [11:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:20] Не насиловал 12-летнюю девочку в Кузбассе ее убийца

[14:30] Мединский: Доходность от продажи билетов в федеральные театры выросла на 80...

[12:20] Штраф за плохие дороги вырос до 500 тыс. рублей

Все новости

[15:20] Не насиловал 12-летнюю девочку в Кузбассе ее убийца

[14:30] Мединский: Доходность от продажи билетов в федеральные театры выросла на 80...

[12:20] Штраф за плохие дороги вырос до 500 тыс. рублей


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 74%

26 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: