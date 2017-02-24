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Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии

Венесуэльский лыжник Адриан Солано рассмешил зрителей чемпионата мира и интернет-пользователей стилем своего бега.

Спортсмен не сумел финишировать в квалификационной гонке на дистанции 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.

На старте гонки венесуэлец совершил несколько падений, сломал лыжную палку и был вынужден сойти с дистанции на отметке 6,1 км.

Телеканал «Евроспорт» в своем Twitter сравнил лыжника с Чарли Чаплином.

Видео youtube.com

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Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [10:35]

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Курьер.Среда.Бердск

[10:35] Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей ЧМ в Финляндии

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24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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