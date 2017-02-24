Венесуэльский лыжник Адриан Солано рассмешил зрителей чемпионата мира и интернет-пользователей стилем своего бега.

Спортсмен не сумел финишировать в квалификационной гонке на дистанции 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.

На старте гонки венесуэлец совершил несколько падений, сломал лыжную палку и был вынужден сойти с дистанции на отметке 6,1 км.

Телеканал «Евроспорт» в своем Twitter сравнил лыжника с Чарли Чаплином.

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