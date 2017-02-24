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Венесуэльский лыжник Адриан Солано рассмешил зрителей чемпионата мира и интернет-пользователей стилем своего бега.
Спортсмен не сумел финишировать в квалификационной гонке на дистанции 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.
На старте гонки венесуэлец совершил несколько падений, сломал лыжную палку и был вынужден сойти с дистанции на отметке 6,1 км.
Телеканал «Евроспорт» в своем Twitter сравнил лыжника с Чарли Чаплином.
Видео youtube.com
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [10:35]
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