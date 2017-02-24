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Меркель: немецкий военнослужащий не насиловал литовскую девочку

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала фейковую новость об изнасилованной немецкими солдатами литовской девочке, авторство которой было приписано России, и призвала к осторожности в восприятии подобных вбросов, сообщает newsru.com.

14 февраля неизвестные начали распространять слухи, будто немецкие военнослужащие, находящиеся с миссией в Литве, 9 февраля изнасиловали несовершеннолетнюю гражданку Литвы. Письма об этом были разосланы руководителю парламента Викторасу Пранцкетису, депутатам Сейма Литвы и в главный полицейский комиссариат. После проверки выяснилось, что ни жертв, ни преступников не было, а электронный адрес, с которого пришли сообщения, уже не существует.

«Для нас было очень важно, что мы могли очень быстро прояснили это», — заявила Меркель после встречи с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом, отвечая на соответствующий вопрос, имея в виду фейковое происхождение новости. «Это показывает, — прибавила она, — что мы должны сохранять бдительность относительно возможных ложных сообщений».

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис прибыл с визитом в Германию в среду. В четверг, 23 февраля, в Берлине его приняла Меркель, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики и миграции.

В январе Германия разместила своих военных в Литве «для символической защиты от возможных российских агрессоров». Авторы фейка учли, что немецкие солдаты дислоцированы неподалеку от Ионава, поэтому в их сообщении фигурировал этот город. В НАТО неофициально заявили, что Россия «предприняла попытку криминализировать миссию НАТО и подорвать доверие литовцев к размещению подразделений альянса».

Литовский вброс об изнасилованной девочке СМИ сопоставили с историей о мнимом изнасиловании мигрантами русскоязычной девочки Лизы в Берлине, растиражированной российскими государственными СМИ в январе 2016 гоад.

Сообщалось, что 13-летняя Лиза пропала по дороге в школу. Объявившись на следующий день, девочка рассказала, что ее изнасиловали «приезжие с юга». Впоследствии выяснилось, что школьница почти все выдумала — сексуальный контакт у нее действительно был, но по взаимному согласию.

После этого спецслужбы Германии заявили, что Россия «проводит целенаправленные акции по дестабилизации Германии».

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Меркель: немецкий военнослужащий не насиловал литовскую девочку

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 февраля 2017 г. [10:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -2 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 56%

25 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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